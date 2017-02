Teplice - Devět balení tabáku v hodnotě necelých čtyři sta korun odcizil v teplickém supermarketu 54letý muž. S kradeným zbožím prošel pokladní zónou. Chytil ho ale pracovník ostrahy. Lapku předal policii a zároveň poukázal na to, že to nemuselo být poprvé, co v tomto obchodu kradl.