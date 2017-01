Teplice – Vedení modlanského Baníku se podařil majstrštyk, do branky získalo Martina Slavíka, dlouholetou spolehlivou dvojku prvoligových Teplic! „Známe se s Martinem hodně dlouho, kamarádí se i s Míšou Doležalem, který za nás hraje. Navíc žije v Teplicích. Na naši nabídku proto kývl a my jsme za to moc rádi. Budeme mít nejlepšího brankáře v soutěži!" mne si ruce Martin Hrdlička, šéf Baníku Modlany.