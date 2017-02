Teplice - Ústecký kraj přidá dopravcům na zvýšení mezd řidičů nejvýše 5,7 milionu korun na každou smlouvu. Samospráva uzavře dodatky smluv se čtyřmi dopravci, kteří linkovou autobusovou dopravu v kraji zajišťují. Řidiči by tak měli dostat platy navýšené podle nařízení vlády, stávková pohotovost odborářů ale potrvá do první výplaty za letošní rok. Zaznělo to včera na společném jednání kraje, dopravců a odborářů.