Diashow „Kuba ostrov na rozcestí dějin" premiérově v Teplicích

Teplice - Nejnovější diashow „Kuba ostrov na rozcestí dějin" uvádí na svém letošním jarním turné cestovatel a fotograf Martin Loew. Premiéra je 24. ledna v Domě kultury v Teplicích.

Cestovatel Martin Loew.Foto: archiv Martina Loewa

O své diashow Martin Loew říká: „Když kubánským městům odpustíme jejich zašlost a omšelost, musíme uznat, že oplývají neuvěřitelnou krásou. Svět tu je opravdový, svérázně kubánský, nezkažený moderní dobou a globalizací. Ulice nejsou ucpané automobilovým provozem, domy nehyzdí žádné reklamy ani vývěsní štíty nebo dokonce bilboardy. Je tu minimum dopravních značek. A to v některých městech ani nemají asfalt. Ulice jsou dlážděné šišatými kameny. K tomu všude ti nádherní lidé. Jako v živém skanzenu.

Vypadá to skutečně úžasně! Fotogeničtější svět si lze těžko představit. Bohužel to vše je ovšem vykoupeno desetiletími strádání a útrap zdejších lidí. To co vidíme, není skanzen. Není to ani svět, který by Kubánci záměrně udržovali tak autenticky historický. To, co na Kubě vidíme, je výsledek téměř 60 let izolace od okolního světa, špatné ekonomiky i státní správy.

Pokud si Kubánci budou smět vybrat, nakonec budou chtít žít ve stejném světě jako žijeme my. Dost možná pak postupně zmizí ta současná autentická Kuba. Ale bude to tak správně… (re)