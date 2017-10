Aquacentrum v Teplicích se přiblíží více dětem

Teplice - V bazénech bude dětský svět, teplejší voda i vzduch. Plavci dostanou novou pětadvacetimetrovou vanu se čtyřmi drahami.

Už ne do Mostu nebo Chomutova. Ale do Aquacentra v Teplicích se budou už příští zimu jezdit koupat rodiny s dětmi. Současná podoba plaveckého areálu se změní. Přibude jeden bazén pro plavce a v těch stávajících vznikne dětský svět plný vodních atrakcí.

REKONSTRUKCE ZA 240 MILIONŮ

„Původně jsme chtěli stávající bazénovou část jen trochu více přizpůsobit dětem. Za pár milionů korun. Nakonec je z toho kompletní rekonstrukce sportovně relaxační části Aquacentra za 240 milionů. Prakticky zůstane pouze obal haly,“ říká teplický primátor Jaroslav Kubera.

Přeměna začne v těchto dnech. Do května příštího roku bude probíhat za provozu, pak se na pět měsíců Aquacentrum uzavře.

Dětský svět doplní nový krytý bazén pro plavce, v prostoru ve svahu do ulice Elišky Krásnohorské. Budou nové šatny a zázemí. V dětském světě, který vznikne ve stávajících bazénech, se oteplí voda na 33,5 stupně. Ještě teplejší bude vzduch v hale s bazény.

„Právě ta teplá voda bude velkým tahákem pro rodiny s dětmi. Plavcům zůstane v přistavěném pětadvacetimetrovém bazénu nižší,“ podotýká Kubera, který právě kvůli nízké teplotě vody do stávajícího Aquacentra nechodil.

Podle ředitele plaveckého areálu Michaela Parasky je cílem přestavby nalákat více lidí do bazénů. „Aby nemuseli jezdit jinam. Chceme držet krok se současným trendem,“ uvedl ředitel ve středu při slavnostním poklepání na maketu nových bazénů.

Jednou z těch, kdo jezdil za koupáním pod střechou mimo Teplice, je Nikola Sadílková. „S dětmi jsme jezdili do Mostu nebo do Chomutova. Za teplejší vodou,“ konstatuje maminka tří dětí.

VYROSTE PARKOVACÍ DŮM

Vedení města po znovuotevření kryté plavecké haly očekává zvýšení návštěvnosti. S tím souvisí také řešení parkování. Přilehlé parkoviště kapacitně nevyhovuje. Proto místo něj vyroste patrový parkovací dům. Rekonstrukci plavecké haly město zadalo firmě Metrostav.

„Kromě vlastní rekonstrukce bazénů dozná změn také technologie v zázemí, kterou běžný návštěvník ani nevidí. Zázemí celkově rozšíříme,“ poznamenal zástupce rekonstrukční firmy Roman Vildner. Termální voda by do haly měla putovat ze dvou hlubinných vrtů, které budou v prostoru venkovního slunění. Pokud zdroj bude dostatečný, mohla by termální voda posloužit i pro vytápění celého areálu.

Restaurace, která je součástí Aquacentra, zůstane v provozu po celou dobu rekonstrukce. Zachován do budoucna bude zatravněný prostor s minigolfem a venkovním sluněním.

Stávající hala funguje v Teplicích od roku 1996. Nahradila tehdy sousední starou plaveckou halu s jedním klasickým bazénem, která už technicky nevyhovovala.