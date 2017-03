Areál po uprchlících: Obce v okolí uvítají demolici

Červený Újezd - Areál bývalého utečeneckého tábora Červený Újezd stále trápí okolní obce. Objekty v rozsáhlém areálu jsou totálně vybydlené. Železo a jiné kovy, které lze zpeněžit, jsou pryč. Místo momentálně připomíná spíše skládku odpadů.

„Prostor je volně přístupný. Žádné zabezpečení, žádné ploty," řekla starostka obce Hrobčice, pod kterou víska Červený Újezd spadá, Jana Syslová.

V areálu kdysi bydleli sovětští vojáci, následně uprchlíci a před nedávnem psychicky nemocní lidé. Areál je nedaleko vísky Červený Újezd, katastrálně ovšem patří pod obec Měrunice.

„Z budov jsou ruiny. V podzemí jsou prostory, které využívali vojáci. Co v nich je, není jasné. Je to tam nebezpečné. Ideálním řešením by byla demolice nařízená stavebním úřadem," dodala Syslová.

TECHOPARTY JE NOČNÍ MŮRA

Areál je ale v soukromých rukách. Majitelka s médii nekomunikuje. Demolice a likvidace ekologické zátěže by nebyla nejlevnější.

„Areál není naším majetkem. Získat dotaci na demolici není moc reálné," řekla starostka Měrunic Jitka Nová. I přes katastrofální podmínky v areálu proběhly o předloňských i loňských letních prázdninách dvě technoparty. Sjeli se na ně milovníci dunivé hudby z celé Evropy. Lidé si stěžovali na hluk a nepořádek.

„Po první technoparty jsme přijali vyhlášku na rušení nočního klidu. Od druhé akce je to stejně neodradilo. Byl to pro nás šok. Nerozumíme tomu, jak taková akce v katastrofálních hygienických podmínkách vůbec může proběhnout a proč příslušné úřady nezasáhnou," říká Jana Syslová a dodala: „V minulých dnech jsme měli schůzku s policií. Byli bychom rádi, aby se letos už žádná technoparty nekonala."