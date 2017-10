Areál v Červeném Újezdu nikdo nechce

Teplicko - Tábor v Červeném Újezdu je řadu let v troskách. A nejen on.

Areál bývalého utečeneckého tábora Červený Újezd na Bílinsku, torzo továrny TDV v Duchcově či nedostavěná lázeňská ubytovna v Mlýnské ulici v Teplicích. Strašáky v podobě opuštěných areálů a budov má téměř každé město. Společné mají jedno, nikdo je nechce.

DEMOLICE ODRAZUJÍ

Například areál v Červeném Újezdu neúspěšně nabízejí realitní kanceláře k prodeji už několik let. Problémem není ani tak cena, zhruba čtyři miliony korun, ale následná investice. Demolice polorozbořených budov i celkový úklid obřího areálu vyjdou na velké peníze.

„Zájemci byli. Měli plány na vybudování sportoviště se zázemím či postavení penzionu. Když jsme to tam s nimi procházeli, tak si letmo spočítali, kolik by museli zaplatit za demolice, a už se neozvali,“ řekla realitní makléřka, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Každá věc má ale svého kupce. Uvidíme, co bude dál,“ dodala.

Z areálu Červený Újezd je jedna velká skládka. Co má nějakou hodnotu, tedy železo, kabely či plechy, je už pryč. Chybí okna, okapy i střechy. Starostka Hrobčic, pod které víska Červený Újezd spadá, se nediví, že o areál není velký zájem. „

Je to jedno velké smetiště a jen řádná likvidace zbytků po rabování a vandalech bude stát mnoho peněz. Jsem ráda, že většina areálu je mimo naše území,“ poznamenala Jana Syslová.

I přes katastrofální podmínky v areálu proběhly o předloňských i loňských letních prázdninách dvě technoparty. Sjeli se na ně milovníci dunivé hudby z celé Evropy. Lidé si stěžovali na hluk a nepořádek.

TDV CHŘADNE OD REVOLUCE

Svoji „vyhlášenou“ ruinu má i Duchcov. Jde o bývalou továrnu TDV, v níž se kdysi vyráběly kočárky a hračky pro celou zemi. Areál o ploše 3,6 hektaru chřadne od revoluce, nyní je v soukromých rukou.

Z místa se stala skládka, kde jsou pravděpodobně ještě nějaké chemikálie po ukončené výrobě. Nabídku na odkup zastupitelstvo Duchcova už dříve odmítlo, areál je součástí insolvence.

„Se správci konkurzní podstaty řešíme coby radnice i stavební úřad oplocení areálu. Plot by pomohl zamezit hromadění odpadu v areálu. To je asi to jediné, co vzhledem k platné legislativě můžeme jako město dělat,“ připomněl duchcovský starosta Zbyněk Šimbera.

Polorozbořené objekty zaměstnávají kromě úřadů také strážníky a hasiče. V teplickém bývalém hotelu Imperátor už několikrát zasahovali hasiči u vypalování kabelů. Chátrající stavba v teplické části Trnovany stojí v okolí panelových domů a její stav podle statika ohrožuje kolemjdoucí na životech.

Podle katastru je majitelkou ruiny jistá Rumunka. Stavební úřad se ji snažil opakovaně vyzvat, aby budovu zajistila, majitelka ale prý nemá na zajištění peníze. „O problémovém objektu víme. Je to ale na dlouhodobé dohadování,“ poznamenal náměstek teplického primátora Hynek Hanza.

Ruina za milionyChcete vlastnit areál v Červeném Újezdu, kde prý dříve měli Sověti balistické rakety? Není problém. Realitní kanceláře areál nabízejí za 4 miliony korun.