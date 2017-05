Elektronická evidence tržeb komplikuje živnostníkům podnikání

Ústecký kraj /HLASUJTE/ – EET přinesla řadě malých podniků spoustu starostí. Potíž je například s nestabilním připojením k internetu.

EET. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle 57,3 procent panelistů Deníku z Ústeckého kraje pomohlo zavedení EET a kontrolního hlášení DPH omezit daňové úniky. O opaku je přesvědčeno 42,7 procent dotázaných. Odpovídalo 75 lidí.

Duplicitní platby, drahý servis, fronty a čekání. Nesnadné navázání spojení s finančním úřadem ve špičkách. I takové problémy musí řešit podnikatelé kvůli zavedení elektronické evidence tržeb (EET).

Své o tom ví například Vlastimil Žáček, který vede Hospůdku U Lípy ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem. „EET symbolizuje dvě krajní polohy, jak lze nakládat s potenciálem moderních informačních technologií. Buď je budeme využívat, aby byly věci jednodušší a pro uživatele přívětivější. Nebo opačně, aby byl život nesnesitelnější a byrokratičtější," říká bez obalu.

EET přinesla řadu trablů

Od prosince, kdy nový zákon zavedl EET, s ní zažil on i zaměstnanci restaurace řadu trablů. „Některá čísla se nám objevují dvakrát. Nikdo zatím neví, jestli je to chyba našeho pokladního zařízení, nebo finanční správy. Ta prostě vidí duplicitní platby a rozkrývá je. Zaplať pánbu za to, že to dělá," líčí Vlastimil Žáček.

Domnívá se, že celý problém je v přerušení internetového spojení. „Platba kvůli tomu zůstane viset v kase. Některé pokladny to umí vyřešit samostatně, z jiné to musíte znovu odeslat tlačítkem," říká.

Kolísání a krátkodobé výpadky internetu přitom zažívá poměrně často. Hned naproti totiž vede elektrifikovaná železniční trať a projíždějící vlaky ho ruší. Vyhledávání duplicitních plateb pak představuje pro účetní práci navíc. Podobně jsou na tom číšníci a servírky, kterým přibyl stres s netrpělivými a agresivními hosty. „Když máme plno a začne stávkovat připojení, pokladna vydá náhradní účtenku, ale trvá to déle. Dost zákazníků se rozčiluje, že nestihnou vlak, autobus nebo přijdou pozdě do práce. Bohužel se to snáší na zaměstnance, kteří za to nemohou," povzdechl si.

Na výpadek proudu potvrzení

Hned 1. ledna v hospůdce zažili totální výpadek elektřiny. To pak kasa nevydá ani náhradní účtenku. „Museli jsme pak psát podle metodického pokynu dodavateli proudu, aby nám vydal pro finanční správu potvrzení, že tomu tak bylo. Nevím ani, jestli to je zpoplatněné, to zjistím až při vyúčtování," vzpomíná.

Stejně tak žehrá na drahé servisní služby. Výjezd technika 15 stovek, další práce od hodiny či za úkon. Celkem od tří tisíc do pěti. Konzultace po telefonu, stovka za hodinu. Ruličky papíru pro tiskárnu zařízení EET mají jiný rozměr a jsou o tři koruny dražší. „Co s tím ale naděláme? Je to zákon a ten musíme všichni respektovat. Tak to prostě je," uzavírá Vlastimil Žáček.

ANKETA: Pomohlo zavedení EET a kontrolního hlášení DPH omezit daňové úniky?

Kdykoliv v minulosti padl nápad na zavedení povinných pokladen v obchodech, byl kolem toho obrovský humbuk. Až Sobotkova vláda byla ta, která povinné pokladny (jejich modernější verzi – elektronickou evidenci tržeb přes internet) dokázala prosadit a uvést v život. Vůbec první, kdo Andreji Babišovi myšlenku zavést EET vnukl, byl Zdeněk Honek, majitel cestovní kanceláře Vítkovice Tours. Systém poznal v Chorvatsku, kam jeho kancelář pořádá zájezdy. Babiš, který se takto rád nechával „inspirovat", přijal myšlenku za vlastní a balkánský systém začal přepisovat do českých reálií. Už když se zákon o EET chystal, budil velké vášně.

Lukáš Konečný

OSVČ, Ústí nad Labem, 38 let

Myslím si, že EET naopak zbrzdí rozvoj naší ekonomiky. Náklady na kontrolu a celkovou administraci budou velké. Stát bude ztrácet na výběru zdravotního a sociálního pojištění, na úřadu práce bude více nezaměstnaných. Samozřejmě se lehce omezí daňové úniky, ale myslím si (hraničí to s jistotou), že po sečtení plusů a mínusů bude stát na EET tratit.

Břetislav Sedláček

projektant, Žatec, 31 let

EET rozhodně pomohlo. Myslím, že jsme byli poslední stát v EU, který ji neměl. Bylo to potřeba, byť jsou k tomu výhrady. Narovná se neviditelná ruka trhu tím, že všichni budou mít stejné podmínky. Narostou oficiální platy servírkám, kuchařům a dalším tím, že bude nucen zaměstnavatel si snižovat daňový základ pomocí vyšších nákladů na provoz, což je pro tyto lidi pozitivní.

Václav Lešanovský

ředitel gymnázia, Děčín, 69 let

Jsme opět na začátku, výsledky zavedení EET zatím nejsou dostatečně průkazné.