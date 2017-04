Státní pobídky míří i do Ústeckého kraje. Jen letos za 1,5 miliardy korun

Ústecký kraj, ČR - Důchodcům by se měly zvyšovat penze pravidelně víc než doposud. Úpravu valorizačního vzorce, která by jejich vyšší růst zajistila, ve středu schválila sněmovna. Důchodová novela, jež nyní zamíří k projednání do Senátu, stanoví i věkovou hranici pro odchod do penze. Lidé by do ní mohli v budoucnu odcházet v 65 letech, nyní omezení neexistuje.