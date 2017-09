Barevný den učil Tepličany třídit odpad

Teplice /FOTO/ - Děti se učily a přitom házely míčky, skládaly puzzle nebo si zaskákaly v nafukovacím popelářském autě.

Barevný den, zaměřený na třídění a recyklaci odpadů, se konal ve středu 13. září na náměstí Svobody v Teplicích. Dopoledne bylo určené především pro školy a školky, odpolední prostor pak byl k dispozici všem občanům.

Školáci toho náležitě využili, i když počasí moc vlídné nebylo. „Ráda jsem využila nabídky a přišli jsme s dětmi, protože je sice o důležitosti třídění odpadů ve škole učíme, ale tady jim to vysvětlí odborníci. Je to názorné a udělané hravou formou, takže si to všichni dobře zapamatují,“ hodnotila kladně akci učitelka Petra Kolářová ze Základní školy Edisonova v Teplicích, která tu byla se svojí třídou.

Výstava na náměstí byla zaměřená na nové informace v oblasti likvidace odpadu i s ukázkami recyklace. Připravený byl také doprovodný program – vědomostní soutěže, tematické hry jako skládání puzzlí, domina, házení míčků do správných kontejnerů, slalom na kole spojený s tříděním odpadu, skákací hrad se skluzavkou nebo skákací popelářské autíčko. Nejvíc ale děti nadchlo jezdící popelářské auto, ve kterém se mohli vozit.

Barevný den připravilo Město Teplice ve spolupráci se společností EKO-KOM.