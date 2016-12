Betlémské světlo je na Teplicku. Známe místa, kde je k mání

Betlémské světlo přivezou do Teplic skautští kurýři vlakem dnes ve 13:03. Rychlík dál pokračuje například do Bíliny (13:17) či Mostu (13:28. Teplicko „Na mnoha místních akcích (viz infobox) si jej budou moci lidé připálit a odnést do svých domovů. Pro Teplice a okolí jej skauti uchovají do Štědrého dne, aby si o svátečním dnu mohl každý pro Betlémské světlo přijít a odnést si jej domů," řekla za teplické skauty Gabriela Šťastná. V Teplicích se o Betlémské světlo tradičně starají skauti ve spolupráci s římskokatolickou farností Teplice. „Betlémské světlo je symbolem míru, přátelství a klidu a jsem rád, že právě toto poselství mohou skautky a skauti každoročně o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů," popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka českého skauta. Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již po dvacáté osmé. Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády. Partnery Betlémského světla jsou České dráhy a Český rozhlas. ----------------------- KAM PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO V neděli (18.12.) se koná od 16.30 hodin koncert ZŠ Osek v kostele Nanebevzetí Panny Marie a po jeho skončení si můžete od skautů, pokud si přinesete lucerničku, převzít Betlémské světlo. Na Štědrý den pak bude světlo k dispozici například zde: Skautské klubovny v Jiráskově ul. 9:00 12:00 Kostel sv. Alžběty v Šanově 9:30 10:00 Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí 10:00 11:30 Beuronská kaple (vchod z Alejní) 10:00 12:00 I jinde v okrese (le tos i na nových místech): Krupka hřbitov 10:00 11:00 Světec kostel sv. Jakuba Většího 10:00 11:00 Kostomlaty pod Milešovkou kostel sv. Vavřince 10:00 11:00 Křemýž kostel sv. Petra a Pavla 10:00 11:00 Háj u Duchcova obecní knihovna 10:00 11:00 Duchcov u radnice 15:00 16:00 Dubí kostel v Dubí (10-11h.) nebo kaplička v Pozorce (13-15h)

Autor: Redakce