Bez práce jsou tisíce lidí, firmy přesto zoufale shání pracovníky

Teplicko, Ústecký kraj – „Řidiče sháním permanentně během celého roku. Narazit na spolehlivého šoféra, kterému nejde jen o peníze, je však problém," říká Miloš Rásek, který provozuje autodopravu v Teplicích. Potvrzuje tím trend, kdy i přes vysokou nezaměstnanost má spousta zaměstnavatelů problém obsadit potřebné pozice.

A nejde přitom jen o žádané řidiče. Poptávka v regionu je také po kuchařích. „Přijde mi sem chlap, že je vyučený kuchař. Ale klasickou omáčku neumí ani pořádně dochutit. Navíc si myslí, že dostane peníze jako letitý kuchařský mistr," zlobí se Vladimír Pač, provozovatel restaurace.

LIDÉ CHYBÍ I FIRMÁM NA LITOMĚŘICKU

Jeden z největších zaměstnavatelů v litoměřickém okrese, společnost Adient v Roudnici nad Labem, bývalý Johnson Controls, by okamžitě přijal 40 operátorů šití. Situace se v podniku neustále opakuje a vedení firmy se snaží uplatnit všechny možnosti, aby tento stav zvrátilo. Už před lety začal využívat pracovní sílu z Mongolska.

„Chceme se zapojit i do vládního projektu zaměstnávání ukrajinských pracovníků na základě zrychleného řízení ve zvláštním režimu. Ale i to nám nepřináší okamžitý efekt, proto jsme začali více spolupracovat se všemi pobočkami Úřadu práce v okruhu naší společnosti. Jezdíme za zprostředkovateli, ale také je zveme přímo do provozu, aby se na vlastní oči přesvědčili o podmínkách práce a nabídkách benefitů, a mohli tak lépe působit na žadatele," říká Vlasta Sloupová, personalistka firmy.

NADĚJÍ PRO DĚČÍNSKO JSOU BROWNFIELDY

Podle předsedy představenstva děčínské okresní hospodářské komory Jiřího Astera způsobuje největší problémy struktura nezaměstnaných, na kterých se nejvíce podepisuje školství nevhodnou skladbou oborů. „Ta neodpovídá zájmu zaměstnavatelů. Navíc se do regionu stěhují lidé těžko zaměstnatelní," říká Aster s tím, že hospodářská komora se snaží prosazovat projekty využívání takzvaných brownfieldů, tedy využití starých továrních objektů.



„Problém je v tom, že přímo v Děčíně není příliš co bourat a kde budovat nové továrny," vysvětluje Aster. Opačná situace je na Šluknovsku, kde je řada opuštěných továrních hal, případně doposud fungující továrny vyrábějí v menších prostorech než v minulosti.

Jednou z firem, která expanduje, je děčínská hliníkárna Constellium. Ta plánuje postavit novou halu, práci by v ní mělo najít až 150 lidí. Právě nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců mnohdy brání většímu přílivu investic do regionu.

Mezi nejžádanější profese v regionu aktuálně patří pomocní zaměstnanci ve výrobě, montážní dělníci, řidiči, kuchaři, šičky a švadleny, mechanici, strážní nebo stavební dělníci, obráběči a nástrojáři. Uplatnili by se i lékaři a zdravotní sestry. Naopak třeba zedníci mají v tomto období volné ruce. „Jsem doma. Občas si udělám melouch. Ale stálá práce teď není," uvádí dvaapadesátiletý Jirka z Bíliny.

Míra nezaměstnanosti v kraji patří mezi nejvyšší v ČR. V lednu stoupla na 7,9 procenta. Méně lidí bez práce je na Teplicku a Litoměřicku, shodně 6,5 procenta. Na Děčínsku je to 8,1 procent. V okresech se výrazně liší i nabídka a počet volných míst. Nejméně jich nabízejí firmy na Děčínsku, nejvíce na Teplicku. Více o stavu zaměstnanosti v kraji: Teplicko má nejnižší nezaměstnanost v kraji. Společně s Litoměřickem