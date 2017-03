Běžkaři se zlobí, že jim pluh poničil stopu na Krušnohorské magistrále

Cínovec - – Zima na horách ještě neskončila. V minulých dnech připadlo až 20 centimetrů sněhu. Ti běžkaři, co vyrazí na oblíbenou Krušnohorskou magistrálu, mají ale nečekaný problém. Někdo jim totiž v úseku Vitiška – Cínovec pluhem poničil stopu.

„Poslat tam pluh bylo hodně nesmyslné rozhodnutí," řekl aktivní běžkař a vedoucí hotelu Krušnohorský Dvůr Cínovec Ondřej Bula.

Kdo poslal pluh na málo frekventovanou silnici nižší kategorie, která spojuje Cínovec, Nové Město na Moldavě a Mikulov, není jasné.

PŘÍLIŠ AKTIVNÍ SILNIČÁŘ

„Nějaký příliš aktivní silničář prohrnul silnici, která jinak slouží celou zimu jako Krušnohorská magistrála a prohánějí se po ní běžkaři," řekl Miroslav Karda z Infocentra na Moldavě a dodal: „Asi ani není důležité vědět, kdo vydal příkaz k prohrnutí. Možná to byl i záměr dostat vozidla opět na vozovku, která propojuje české pohraničí s Německem. Je to škoda. Někdo se snaží udržovat stopy pro tak zdraví a šetrný sport jako běžkaření je, což stojí nemalé prostředky, které není jednoduché sehnat a potom mu není dopřáno konce zimy, neboť motorismus je zjevně v Krušných horách důležitější."

Podle běžkaře a provozovatele penzionu na Moldavě Michala Cuce trpí stopa i na začátku zimy. „Stává se to i začátkem zimy, že je už stopa od běžkařů rozjetá stopami od aut. Většinou to je práce myslivců. Chápu, že zakrmení zvěře je zapotřebí, ale vždy se dá najít nějaká dohoda, nějaký jiný prostředek pro dopravu krmení. Tak to alespoň funguje, kdekoli v jiných českých horách, kde se běžkařské stopy chrání od první vločky po poslední oblevu," pronesl Michal Cuc.

V nížině je už skoro jaro, ale v horách v posledních dnech napadlo až 20 cm sněhu. „O tomto víkendu se určitě běžkovat ještě bude. V úseku, kde jel pluh, si lidé vyšlápnout stopu vedle," nechal se slyšet Ondřej Bula z Cínovce.