Bezplatná poradna s anonymním testováním HIV bude i v Teplicích

Teplice – Novou HIV poradnu otevře v Teplicích Česká společnost AIDS pomoc. Umístěna bude v areálu teplické nemocnice a personál v ní bude nabízet bezplatné anonymní testování na HIV a i na další pohlavně přenosné nemoci. Poradna, která bude využívaná pro oblast severozápadu Čech, zahájí provoz ve čtvrtek 30. března. V provozu bude každý čtvrtek a také v sudé úterky.

Teplice jsou po Praze, Ostravě a Olomouci teprve čtvrtým městem v republice, kde bude Česká společnost AIDS pomoc provozovat bezplatnou anonymní poradnu s HIV testováním.

„Testy v našich zařízeních probíhají podle standardů, tedy s před-testovým a po-testovým poradenstvím, s odběrem krve a osobním sdělením výsledku po několika málo dnech. Pro zjištění svého HIV statusu jsou tedy potřeba dvě návštěvy poradny. Při první návštěvě provedeme odběr krve a při další pak sdělíme dotyčnému výsledek. Telefonicky ani jiným osobám nelze výsledek testu sdělit," uvedl vedoucí teplické poradny a místopředseda České společnosti AIDS pomoc Tomáš Rieger.

V odůvodněných případech bude poradna schopna nabídnout také tzv. rychlotest na HIV s výsledkem do několika minut.

Předpokládanou spádovou oblastí HIV poradny jsou města Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litvínov, Bílina, Most a jejich okolí. Odmítnuti však nebudou ani zájemci ze vzdálenějších míst. Provozní doba poradny bude každý čtvrtek od 15 do 18 hod. a také v sudé úterky od 16 do 17 hodin.

V teplické HIV poradně bude, podle mluvčího společnosti Lukáše Volfa, působit přátelský personál, který je důkladně vyškolen a nemá v oblasti sexuálního chování žádné předsudky. Pracoviště je také tzv. GAY-friendly a dokáže zprostředkovat poradenství a služby HIV+ komunitě v regionu. Poradna je provozována ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.

Mobilní testování na HIV v Ústeckém kraji

V Chomutově, Mostě, Děčíně, Teplicích a v Ústí nad Labem si budou moci zájemci nechat zjistit svůj HIV status. Česká společnost AIDS pomoc ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem vysílá ve dnech 22. - 24. března do těchto měst sanitku. Je to poprvé, kdy testovací sanitka zavítá testovat na sever Čech.

Rychlotest se provádí z kapky krve (píchnutí do prstu) a výsledek je znám do 15 minut od odběru. Během testu probíhá poradenství. Informace o termínech a místech získáte na webu www.hiv-testovaní.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 800 980.

Harmonogram testování na severu Čech: Středa 22. 3. 2017: 10:00 – 13:00 – Chomutov, před OC Chomutovka – Farského ulice; 15:00 – 18:00 – Most, třída Budovatelů a Jaroslava Průchy.

Čtvrtek 23. 3. 2017: 9:00 – 13:00 – Děčín, Čsl. mládeže; 15:00 – 19:00 – Teplice, Náměstí Svobody

Pátek 24. 3. 2017: 10:00 – 13:00 – Ústí nad Labem – Předlice, Hrbovická – u kostela sv. Josefa; 15:00 – 19:00 – Ústí nad Labem – u OC Forum, Kostelní náměstí