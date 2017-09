FOTO: Bílinské slavnosti se opět spojily se Dnem horníků

Bílina – Při zahájení Bílinských slavností bylo oceněno šest obyvatel a rodáků za dlouholetý přínos pro město.

Tradičním podzimním slavnostem, které pořadatelé spojili se Dnem horníkům, patřila sobota 16. září v Bílině. Horníci stále patří k velké části obyvatel města a jejich zaměstnavatel, Severočeské doly Chomutov, ho významně podporuje. Ráno oslavy zahájila mše svatá, celebrovaná v kostele sv. Petra a Pavla. V poledne program na koupališti zahájili starosta města Oldřich Bubeníček s generálním ředitelem Severočeských dolů Chomutov Ivo Pěgřímkem. Přivítání se dostalo starostům partnerských měst ze slovenského Stropkova, z ukrajinského Novovolynska a z polského Bilgoraj a Jaraczewo.

"Jsem rád, že naše oslavy se opět spojily se Dnem horníků. Město a těžba uhlí k sobě dlouhodobě patří a věřím, že Bílina bude i nadále hornickým městem. Severočeské doly jsou naším dobrým partnerem, zaměstnávají spoustu našich obyvatel a ti si zaslouží, abychom jim alespoň takovouto slavností poděkovali,“ uvedl při zahájení starosta Oldřich Bubeníček. Ivo Pěgřímek zdůraznil, že přestože těžba uhlí probíhá v těsné blízkosti města a okolních obcí, doly dělají vše pro to, aby důlní činnosti co nejméně znepříjemňovaly život obyvatelům. Připomenul i úspěšný postup rekultivací a například budování cesty z Bíliny do Kostomlat přes radovesickou výsypku.

Program v přírodním areálu uvedli hrou o svaté Barboře členové mosteckého divadelního souboru vedeného Otto Liškou. Po nich následovaly dva ceremoniály. Za dlouholetý přínos pro město byli oceněni rodačka z Bíliny a bluesová zpěvačka Petra Börnerová, lékaři Vladimír Volman a Yeser Karnaub, zakladatel atletické školičky Jiří Nechvátal, vedoucí dětského kroužku lodního modelářství Vladimír Procházka a fotograf Václav Weber. Severočeské doly odměnily vítěze výtvarné soutěže z minulého školního roku Kryštofa Ortha ze ZŠ Za Chlumem, Veroniku Paluskovou ze ZŠ Aléská a Michala Fojtíka ze ZŠ Lidická. Ti spolu se svými učitelkami získali za odměnu zájezd do zábavního parku v Lipsku. Další část programu už patřila výhradně zábavě. Na třech hudebních a třech dětských scénách účinkovala například Hornická dechovka Severočeských dolů, Historický spolek města Bíliny, Divadlo v Pytli či kouzelník.

První části programu počasí nepřálo, ale odpoledne se umoudřilo a stovky posluchačů se mohli zaposlouchat do hlavní produkce při 19. ročníku folkového a country festivalu Babí léto na Kyselce. Pozvání početného realizačního týmu tentokrát přijalo 12 skupin, souborů i písničkářů, z toho třetina z regionu. Hvězdami byla Irena Budweiserová s Jakubem Rackem a folková legenda Nezmaři. Příznivci hudby si mohli vybrat i z jiného repertoáru. V letním amfiteátru se představili zástupci moderních rytmů v podání Ondřeje Rumla, skupiny Voxel, Kristíny, Marka Ztraceného či Xindla X. V lesní kavárně zněly šansony a pamětníci si mohli se skladbami Karla Kahovce a Viktora Sodomy vzpomenout na své mládí. Tečku za oslavami udělal tradiční ohňostroj.