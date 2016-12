Bouřňák drží v provozu Údolíčko a Mikesku a čeká na ochlazení

Teplice – Skláři ze Stínadel, po podzimu šestý celek první fotbalové ligy, hlásí další odchod. Po Michaelu Lüftnerovi, stoperovi reprezentace do 21 let, kterého za výstupní klauzuli koupila pražská Slavia, FK Teplice opouští rovněž záložník Robert Hrubý. Kmenový hráč „sešívaných," přestoupil z pražské Slavie do druholigového Baníku Ostrava.