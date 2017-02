Bouřňák využívá mrazů a opět zasněžuje. Lyžuje se i pod světly

Mikulov v Krušných horách - Obleva se nevyhnula ani Mikulovu a Bouřňáku. V sobotu to na Hrobské vypadalo, jako při jarní lyžovačce na konci března. Na sluníčku bylo téměř 10 stupňů Celsia. „Od úterního rána využíváme teplot pod nulou a dosněžujeme hlavně Slalomák a Hrobskou. Sjezdové tratě 3 a 4 jsou závislé na přírodním sněhu, takže kvalita tam hodně utrpěla. Proto doporučujeme na těchto tratích použít starší lyže," řekl vedoucí Sport centra Bouřňák Pavel Tetřev.

Večerní lyžování v areálu SC Bouřňák.Foto: archiv

Sport centrum Bouřňák nabízí ve středu od 18:00 do 21:00 hodin klasické večerní lyžování. „Pod světly se bude lyžovat na Slalomáku, Hrobské a Údolíčku," řekl vedoucí lyžařského areálu Pavel Tetřev. Vleky na Bouřňáku jsou v provozu denně od 8:00 až do 16:00 hodin. Večerní lyžování má sport centrum ještě v pátek a prodloužené lyžování bude v sobotu do 18:00.

Vedení lyžařského areál chce udržet sjízdnost hlavních tratí: Slalomák, Hrobská, Údolíčko, Mikeska po celou dobu jarních prázdnin. Ty jsou na Teplicku příští týden.