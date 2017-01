Bouřňák má dnes prvně klasické večerní lyžování

Teplicko – SC Bouřňák zažije ve středu večer první klasické večerní lyžování v letošní sezoně. „Pod světly se bude lyžovat na Slalomáku, Hrobské a Údolíčku," řekl vedoucí lyžařského areálu Pavel Tetřev.

Večerní lyžování v areálu SC Bouřňák.Foto: archiv

Vleky večer pojedou od 18:00 do 21:00. Parkování bude k dispozici v Mikulově a je zdarma. Úprava sjezdovek proběhne po skončení klasického denního lyžování tedy po 16:00. „V provozu jsme denně od 8:00. Prodloužené odpolední lyžování je v pátek a o víkendu vždy do 18:00. Ostatní dny jedou vleky do 16:00," dodal Tetřev.