Bude to naše malá kuchařka, říká těhotná Tereza Raditsch

Teplicko /ROZHOVOR/ – Před půl rokem byla ještě Tereza Cinková, teď čeká se svým manželem šefkuchařem a porotcem novácké show MasterChef Markem Raditschem miminko. V kuchyni ji teď moc nepotkáte.

„Ještě nikdy jsem doma nic neuvařila, pokud nepočítám čaj. Marek je v tomhle směru naprosto bezkonkurenční a je o mě každodenně postaráno," řekla Tereza Raditsch (26 let) z Novosedlic.

Jak vzpomínáte na vaši svatbu v Teplicích, která se uskutečnila v září loňského roku?

Na náš svatební den vzpomínám moc ráda. Jen je mi líto, že to celé tak rychle uteklo. Celou svatbu jsme si organizovali my sami, přišlo nám zbytečné si pořizovat koordinátorku, té vše tlumočit a stejně si to pak ve finále kontrolovat, jestli je vše podle nás. Počasí bylo naprosto skvělé, stejně tak jako celá výzdoba, květiny, jídlo, mé šaty od Nadi Moravcové. Všichni pro nás důležití dorazili, prostě perfektní den. Už jen díky tomu, že to bylo u nás v Teplicích a hlavně s tím pravým.

Kde jste s manželem poznali?

S Markem jsme se poznali na jedné akci, na které on hodnotil jídlo a já pomáhala s organizací. Od začátku po mně pokukoval a musím se přiznat, že já po něm taky. I když se ke mně choval dost arogantně, mně se to líbilo a nějakým způsobem mě tím zaujal. O tom, že působil v TV jsem nevěděla, na to mě upozornila až kamarádka. O pořady s vařením jsem se nikdy moc nezajímala. Pak následovalo první rande, první ples a ten zlomový okamžik, kdy jsem si řekla, že je to ten pravý – to bylo ve chvíli, kdy mi u sebe doma uvařil první večeři. Řekla jsem si, ten musí být můj.

Kdo u vás vaří?

Na to je velice lehké odpovědět. Ještě nikdy jsem doma nic neuvařila, pokud nepočítám čaj. Marek je v tomhle směru naprosto bezkonkurenční a je o mě každodenně postaráno. Zrovna minule jsem vzpomínala, že už ani neznám pocit hladu. Ať už ráno vstávám do práce v 5 nebo 9, vždy mi udělá nějakou snídani a svačinu s sebou. Pak buď uvaří obídek, večeři nebo se jdeme najíst do restaurace. Maximálně si užívám, když vaří doma a je úplně jedno, co to je – kulajda, svíčková, vývar, humr – vždycky je to perfektní. Spousta lidí se mě ptá, jestli se mu ještě chce vařit doma, když tráví třeba celý den zavřený v kuchyni v práci. A ano, chce. A je na něm vidět, že to ani po hektickém dni v práci nebere jako povinnost, ale jako radost. Vaření je jeho koníček a říká, že vařit pro mě si užívá úplně nejvíc. Vždycky jsem totiž byla vděčný strávník a teď v těhotenství to platí o to víc. Sice jím méně, ale chutě se mi velmi často střídají. Například boršč k snídani v 7 ráno u mě není výjimkou. To je super, že ten váš chlap vstane, nakoupí a s láskou pro vás uvaří.

Bydlíte v Praze? Jak často jezdíte do Teplic?

Ano, teď už žiji v Praze, ale Teplice pro mě vždy budou mé rodné město, do kterého se ráda vracím. Žije tu má rodina, přátelé, je tu můj badmintonový klub,ve kterém jsem prožila spoustu nezapomenutelných zážitků (a doufám, že po porodu ještě prožiji) a vždy když to čas dovolí, se domů ráda vracím. Pak mě také s Teplicemi pojí naše rodinná cestovní kancelář v Novosedlicích, takže mě tam také často povolává práce. Táta už je starší a sám na to už tolik nestačí. (smích)

Nedávno jste se vrátili z dovolené z Austrálie. Jaké to tam bylo?

Austrálii jsme brali jako naši svatební cestu a jako náš splněný sen, protože jsme ji ani jeden ještě nenavštívili.Původně jsme si ji chtěli vychutnat na delší dobu, ale práce nám to zkrátila ,,jen" na tři týdny. Byl to úžasně strávený čas cestováním, nebyli jsme jen na jednom místě, ochutnáváním místního jídla a relaxováním, které jsem ve svém stavu teď brala nejvíc. Je to krásná země, Škoda jen, že je od nás tak daleko. Stihli jsme pozdravit i spoustu kamarádů, kteří se do Austrálie přestěhovali a ti nás zavedli do míst, na která bychom se jen tak jako turisté nedostali. Potápěli jsme se, jedli nejlepší zmrzlinu na jižní polokouli a sžívali se se zvířaty, která u nás málem nevidíme ani v zoo.

Je pravda, že čekáte miminko?

Ano, je to tak. Kolem 2. července by měla přijít na svět naše malá budoucí kuchařka. Oba se už nemůžeme dočkat, až tu s námi bude. Maximálně si užíváme vybírání kočárku, dětského oblečení, hraček, předělávání dětského pokojíčku. A Marek už se velmi těší na to, až svůj sporťák vymění za větší rodinné auto, které pak bude mít ulepená skla a bude uvnitř zavánět dětskýma plínkami.

Kolik byste chtěli mít dětí?

Zatím plánujeme děti tři, ale jelikož teď čekáme teprve to první, tak uvidíme, jak se to vše ještě vyvine. Je to pro nás oba první dítě a já už teď vím, že lepšího tátu jsem si pro ni vybrat nemohla. Je to fajn pocit, když jsme u doktora na ultrazvuku, manžel sedí vedle vás a drží vás za ruku. Je mi velkou oporou a vím, že vždy bude. Rodina a blízcí se samozřejmě radují s námi.

Tereza RaditschVěk: 26

Pochází: z Novosedlic

Škola: Obchodní akademice v Teplicích

Oblíbené jídlo: Každé jídlo od manžela je mé oblíbené.

Oblíbený film: Láska nebeská, Černá labuť, Anna Karenina

Oblíbená kapela: Kryštof, Lady Gaga +mix všeho v rádiu.