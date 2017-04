Čechomor, Bratři Ebenové, Vilda Čok, Fešáci...Deník zná program letošní Lázeňské

Teplice - Teplický deník vám jako první přináší kompletní program 863. zahájení lázeňské sezony v Teplicích po jednotlivých scénách. Doprovodné a rozšířené akce zveřejníme v průběhu příštího týdne. Akce proběhne v sobotu 27. a v neděli 28. května.

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

Sobota 27. 5.

13.00 JAMARON

Tři sourozenci, jeden bubeník a jeden Filip Karlík… To je Jamaron! Mladá kapela fungující od roku 2013, vytváří při hudebním podkladu Funky-Folk-Rock zajímavé trojhlasy, které podporuje smyslností textů a zakládá si i na precizní rytmice, kterou vede Bassmaster Filip Karlík a Drummer David Albrecht.

14.30 BUTTEERFLY KISS

Crossoverová formace z Havířova koncertuje od roku 2010. Kapela zručně kombinuje melancholické smyčce, zvuk osmistrunné kytary a elektronické samply. Výrazný hlas zpěvačky Paulee pak hudbě dodává potřebnou razantnost. Výsledkem je žánrově nezařaditelná hudba, která si ale s každým koncertem získává nové fanoušky.

16.00 INTERITUS

Symfonický metal z Plzně – pěvecký model „kráska a zvíře" – hrubý mužský hlas a jako protipól něžný ženský vokál, k tomu smyčce – housle a viola, kytary, flétna a také kostýmy. Předskokané mimo jiné například Scorpions, Korpiklaani, Axiss, či U.D.O

17.30 HRDZA /Slovensko/

Vítěz Česko - Slovensko má talent 2016! Kořeny slovenského folkloru přetvořené do moderního šatu, který se mimo Slovenska nazývá folk, worldbeat, ethnic fusion, world fusion nebo velmi všeobecně world music. Slušné vokály a působivé melodie evokující odezvu u jakéhokoliv publika.

19.00 SIGNUM REGIS /Slovensko/

Slovenští power metaloví SIGNUM REGIS potvrzují, že se vítězi soutěže Spark Fresh Blood na jaře 2016 ze 400 českých a slovenských kapel, stali právem. Profesionální výkon, melodický zpěv, plné vokály a krásné kytarové linky, 4 alba, účast na festivalech v Německu, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Norsku, zkrátka vyšší liga, které jsou těsné i hranice České republiky.

21.10 ČESKÉ HVĚZDY ZPÍVAJÍ QUEEN

Základ skvělého projektu tvoří skupina PRAGUE QUEEN, složená ze špičkových muzikantů, se sólovým zpěvákem JAROSLAVEM BŘESKÝM, který skončil na 2. místě v celosvětové soutěží, pořádané ve švýcarském Montreux, u příležitosti nedožitých 70. narozenin Freddieho Mercuryho. Jako hosté vystoupí IVETA AMAN, sólistka kapely Wishmasters, DAVID KRAUS, DAVID ULIČNÍK, VLASTA HORVÁTH a VLADIMÍR HRON.

Neděle 28. 5.

13.00 VILDA ČOK & BYPASS

Jedno je jisté! Všude, kde se zjeví Vilém, to čiší provokací a stylem „jít svou cestou". Člen Pražského Výběru v době jeho timeoutů připravil nový projekt a po kapelách Nová Růže a Delirium založil kapelu s pracovním názvem „Běž pro ty šproty", ze které se posléze stal BYPASS, se kterým naplno koncertuje a kromě toho účinkuje i v muzikálech, například jeho Herodes se stal nazapomenutelným!

14.30 DOGA

Hard rock z Karviné s charismatickým zpěvákem ROMANEM „IZZI" IZAIÁŠEM, který občas koketuje také se stříbrným plátnem, poprvé na ZLS! Doga oslaví v příštím roce již 30 let svého působení. Kapela koncertovala mimo jiné také s celosvětově uznávanou kapelou MANOWAR.

16.00 ARRHYTHMIA

Nezapomenutelný zážitek, neotřelá, strhující show – čtyři violoncellisté s bubeníkem, jediná kapela svého druhu ve střední Evropě. Hudební nářez popových, rockových, či metalových hitů z celého světa naservírovaný na klasické nástroje. (Jak říká klasik: „Inspirace APOCALYPTICOU je zřejmá, což vůbec nevadí, protože skvělé věci se mají napodobovat!")

17.30 PETR KOLÁŘ S KAPELOU

Nejen zpěvák s rockovým srdcem, ale držitel mnoha cen a v neposlední řadě i muzikálový zpěvák, se představí v Teplicích se svojí rockovou kapelou.

20.00 ČECHOMOR

Kapela, spojující prvky moravského (i světového) folkloru s řízným rockovým nasazením, držitelé mnoha ocenění a platinových desek s pány Karlem Holasem a Františkem Černým v čele.

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

Sobota 27. 5.

13.15 COP

Česká bluegrassová hudební skupina, která vznikla v roce 1978. V roce 1980 vyhrála v té době nejprestižnější cenu PORTA a v roce 1981 si úspěch zopakovala. V roce

2002 COP získal „Anděla", trofej České hudební akademie za oblast Folk & Country. V listopadu 2008 oslavila 30 let svého trvání.

14.45 SEBASTIAN

Nadějný popový zpěvák, kytarista a textař. Do hudební branže Sebastian vkročil poté, co se zúčastnil soutěže Česko Slovensko má talent. V roce 2015 dostal Českého slavíka za nejstreamovější českou skladbu, jíž se stala jeho Toulavá.

16.15 BRONTOSAUŘI REVIVAL

Folková kapela hrající skladby od Brontosaurů, ale také tvorbu našich nejúspěšnějších folkových písničkářů Jana a Františka Nedvědových.

17.45 OZZY OSBOURNE CZECH REVIVAL

Kapela hrající od r. 2012, tentokrát nikdo menší, než metalový král OZZY OSBOURNE, sice ne osobně, ale v převtělení do Tomáše Krajčinovského a kapely OZZY OSBOURNE CZECH REVIVAL. Jejich repertoár tvoří nyní 17 písní od Ozzyho a 2 pecky od Black Sabbath.

19.15 MOTÖRGANG - THE BEST TRIBUTE OF MOTÖRHEAD

Kapela byla založena jako pocta Lemmymu Kilmisterovi a jeho legendárním MOTÖRHEAD a vznikl projekt, který si dal za úkol dopřát posluchačům rockových koncertů pokračování této heavy metalové ikony.

21.15 KISS FOREVER BAND /Maďarsko/

Skupina Kiss Forever Band je věrná kopie známé americké skupiny Kiss. Jedná se o maďarsko-českou skupinu, která objíždí Evropu a baví fanoušky. Kapela byla založena roku 1995 v Budapešti. Zpočátku se kluci z kapely malovali jen na půl obličeje, později se však přeměnili do svých idolů úplně.

Neděle 28. 5.

13.15 HOLDEN

Pražská kapela Holden vznikla v roce 2016 na torzu skupiny Holden Caulfield. Zkrátila název, rozhodla se pokračovat s českými texty a vydala debutovou desku Střepy v postelích. Ihned po vydání se vydala na turné s kapelou Mandrage, kde poprvé představila svoji živou podobu.



14.15 Taneční divadlo Teplice – ukázky scénického tance.

15.00 VLADIVOJNA LA CHIA A KAPELA VLADIVOJSKO

Zpěvačka, textařka, hudební skladatelka a výtvarnice patří k vyhledávaným autorům divadelní a filmové hudby, za kterou byla nominována na Českého lva. Její koncerty jsou výjimečné a i proto spolupracovala s Lacem Deczim, Richardem Müllerem, zpívala před Marylinem Mansonem či Scorpions. Proslula, kromě hudebního talentu, i výstředními kostýmy a excentrickým hlasovým a pódiovým projevem. V písních používá často vlastní fiktivní jazyk, vladivojštinu, díky které se, jak říká, nemusí omezovat slovy a rýmy.

16.00 Taneční divadlo Teplice – ukázky scénického tance.

16.30 FEŠÁCI

Skupina "Fešáci" byla založena počátkem šedesátých let minulého století a brzy se stala nejlepší bluegrassovou skupinou v tehdejším Československu. Později začala hrát i jiné styly country hudby. To byl také hlavní důvod její velké popularity nejen v České republice, ale i v dalších zemích východní Evropy. Legenda české country skupina Fešáci oslaví v letošním roce padesát let své úspěšné hudební dráhy.

18.00 TRIO VLADIMÍR MERTA, ONDŘEJ FENCL, JAN HRUBÝ + KAPELA HROMOSVOD

Základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta, fenomenální houslista Jan Hrubý a klavírista a kytarista Ondřej Fencl spojují své síly v sérii koncertů napříč republikou.

19.45 BRATŘI EBENOVÉ

Bratři Ebenové je název české hudební skupiny, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či flétny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. V jejich hudbě se proplétají vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného hudebního humoru.

SCÉNA NA ZÁMKU

Pátek 26. 5.

19.00 „PARTY BEFORE" aneb BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE

podpořený zpěváky oddělení populární hudby Konzervatoře Teplice. Největší městskou „open air" slavnost v Česku odstartujeme v její podvečer, rytmy swingové a taneční hudby.

Sobota 27. 5.

13.00 AJETO GLASS DIXIELAND NOVÝ BOR

Kapela se orientuje na současný neworleánský styl. Její repertoár je složen z osvědčených dixielandových standard, kterým odpovídá vyspělost a hudební cítění jednotlivých hráčů.

15.00 JIŘÍ STIVÍN & BELADONE QUARTET

Legendární multiinstrumentalista v projektu s dámským smyčcovým kvartetem. Program přinese uchu lahodící virtuózní skladby z oblasti klasické i jazzové hudby.

17.00 ZTRACENÉ ILUZE

Folk rockové trio tvoří nestoři české rockové scény, bratři Bohumil a Vladimír Zatloukalovi a Jamajka Koblicová (kytary, zpěv, rytmika).

19.00 LA BANDE DE CONTENEDOR

Temperamentní latinsko – americké rytmy, jazz, inspirace klasikou i world music.

21.00 CONDURANGO

Hudba, která působí jako bylinný likér pro podzimní večer. Tvůrčím jádrem a zakladatelkou žánrově těžko zařaditelné kapely je herečka Barbora Hrzánová, z jejíhož „lehkého" pera pochází většina písní. Inspirací její zvuk skupin Nerez a Marsyas, moderní český folk, ale také latinskoamerické rytmy.

Neděle 28. 5.

13.00 JAZZBIGGANG

Dvacetičlenný jazzový big band z Chebu složený z mladých zapálených jazzmenů. Kapela v klasickém bigbandovém obsazení hraje moderní i tradiční jazzový repertoár. Kapelníkem je renomovaný klavírista, absolvent Konzervatoře Teplice Radim Vojíř.

15.00 STANLEY´S DIXXIE STREET BAND

Pohodový jazz a stylová hudební kulisa navozující atmosféru nekomplikovaného společenského veselí první třetiny minulého století. Kapela vystupuje v klasickém retro dixie oblečení s buřinkami a ´la 20. léta.

16.30 SOUL SISTERS A LUCIE ZEMANOVÁ

Soul, jazz, pop, latin music, repertoár Stevie Wondera, Arethy Franklin aj.

18.00 AFTERGLOW

Jižanský hardrockový kvartet ve složení Jan Holeček (klávesy, zpěv), Jindřich Musil, Pavel Horák a bubeník Jiří „Zelí" Zelenka.

19.30 MARUSH

Akustické trio, unikátní spojení tří osobností české rockové a folkové hudby: Ondřej Hejma – frontman skupiny Žlutý pes, Oskar Petr – hitmaker, spoluzakladatel Marsyas a Kateřina Pelíšková – kytaristka Panika, Gaia Messiah, Žlutý pes. Tři kytary a tři hlasy prezentují výběr toho nejlepšího z tvorby zmíněných skupin i světový repertoár od 60. let po současnost.

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

Sobota 27. 5.

9.30 MELODICA

Vystoupení dětského rockového sboru z Bíliny, který vznikl v roce 2013 po projektu se Sámerem Issou.

11.15 DEVIANT

Rocková kapela Deviant byla založena v roce 1999.

12.45 FIVE BRASS

Žesťové kvinteto Five Brass vzniklo v roce 2014 z potřeby členů Severočeské filharmonie Teplice zúročit své schopnosti v komorním souboru.

14.15 HLAHOL

Historie této kapely sahá až do roku 1984, kdy byla založena heavy metalová kapela Black Out. Název na Hlahol změnil Milan Špalek (Kabát).

16.00 FUNKY BROTHERS

Kapela se skládá ze dvou umělců, Ladislava Ciroka a Davida Rostaše.

17.30 SILENT SESSION

Silent Session vznikl v roce 2009, ale historie sahá až do hloubky 80. let.

19.30 PASSAGE

V roce 2007 dává dvojice kamarádů dohromady repertoár pro své Duo Passage a začíná úspěšně koncertovat. Z dua se postupem času stala kapela.

21.00 MARTIN MAXA

Český zpěvák, kytarista a skladatel (rodným jménem Ivan Varga), kterého není třeba nijak představovat.

Neděle 28. 5.

11.30 COUNTRY GANG

Společný zájem o dobrou muziku svedl před sedmi lety dohromady kytaristu Jirku a banjistu Břéťu.

13.00 NEW BLACK JACK

Skupina Black Jack působí na rockové scéně od roku 2004.

14.30 PAVEL PETRAN A KAPELA

Country folková kapela hrající vlastní tvorbu.

16.00 PETRA BÖRNEROVÁ TRIO

Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky, skladatelky a akordeonistky Petry Börnerové a jejího manžela, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého.

17.30. BONIFANTI

Skupina Bonifanti je dnes opravdovou opravdovou legendou ústeckého hudebního života.

19.00 WANASTOWI VJECY REVIVAL

Wanastowi Vjecy Revival se snaží šířit tvorbu a poslání své originální předlohy.

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

Sobota 27. 5.

14.00 BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE

Orchestr ZUŠ Teplice vznikl v září 2008. Zaměřuje se především na interpretaci populární, muzikálové, filmové, jazzové i swingové hudby. Pod vedením LUKÁŠE ČAJKY se vypracoval v kvalitní těleso, které vystupuje nejen v regionu, ale přiváží řadu ocenění z mnoha soutěžních festivalů.

15.30 BAJCS - NASZVAD A ZOLTÁN VÖRÖS

17.00 KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA

Krušnohorská dechovka je volným pokračováním litvínovské Pichlovanky, která vzhledem k pokročilejšímu věku některých členů ukončila činnost. Část mladších členů doplnili muzikanti z krušnohorského podhůří. Kapela hraje klasickou českou dechovku z díla autorů Fr. Kmocha, Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Antonína Borovičky, Josefa Poncara a doplnila svůj repertoár i známými moravskými melodiemi Františka Maňase a Jana Slabáka.

18.30 BRASS BAND RAKOVNÍK

Brass Band Rakovník je dixielandová kapela s mezinárodními zkušenostmi, jejíž vznik se váže k 1. květnu 1990. Zaměřením je ortodoxní dixieland, nebo-li neworleánský jazz, jak se hrával ve 20. a 30. letech v kolébce jazzu. Tomu odpovídá i nástrojové obsazení: trumpeta, trombon, klarinet, banjo, tuba a historická bicí souprava.

20.00 DIRTY LOSERS Tribute to 60's

Hraji nejen americké a britské písně 60. let, ale i repertoár z 50. a 70. let. Na koncertech zazni Beatles, E. Presley, J. Hendrix, G. Harrison či B.Dylan. Pod názvem Špinaví Luzři se stali objevem Rádia Beat v roce 2015.

Neděle 28. 5.

11.00 ZUŠ DUCHCOV

kapela Základní umělecké školy v Duchcově pracuje ve složení - sólozpěvy,elektrická a basová kytara a bicí.Všichni členové jsou žáky této školy.Ve svém repertoáru se věnují především úpravám současné populární hudby.



12.30 ZUŠ LOVOSICE

Kapela vznikla v září 2001 z žáků lovosické ZUŠ. Repertoár je zaměřen na současnou domácí i zahraniční populární hudbu, ale nezalekneme se ani hitů prověřených desetiletími. Za 15 let své existence natočili celkem 6 CD, koncertují nejen na akcích školy a města Lovosice, ale též v Mělníku, na akci Tempo v Litoměřicích, byli součástí Květ-i-nových Teplic, hráli na akcích v Maďarském Solnoku a Egeru, či v partnerském městě Coswig v Německu.

14.00 DOUBRAVANKA

Dechová hudba z Teplic, která nehraje jen dechovku , ale i dixieland, swing, pop. Kapela je převážně složená z profesionálních hudebníků.

15.30 CIMBÁLOVKA DOLINA

Regionálně se muzika řadí do oblasti Dolňácka, odkud čerpá převážnou část svého repertoáru. Vystoupení obohacuje také písněmi jiných regionů a nebrání se ani jiným hudebním žánrům. Při svých vystoupeních se snaží přiblížit co nejširšímu okruhu posluchačů.

17.00 PLECHOVANKA

Nejmenší profesionální dechovka ze severních Čech vznikla na podzim roku 2013 a účinkuje ve složení pěti muzikantů a dvou zpěváků. Kapela je zárukou dobré zábavy – v repertoáru má totiž kromě skladeb od českých a moravských autorů také severočeské lidové písně. Zaručeně tak nezklame žádného posluchače.

18.30 HAMBAEROS

Tříčlenná kapela Hambaeros ve složení Kithi - zpěv, Wasser - piano a Fabio - cajon, Vás dostane svou živočišnou interpretací známých i méně známých skladeb ve stylu jazz, šanson, latino. Vystupuje po klubech, malých festivalech a rádi si zvou na své koncerty hosty. Na lázeňské sezóně s nimi možná vystoupí Matthew Weber (USA) na kontrabas či Albrecht Ernst na saxofon z Drážďán.

20.00 JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND

Jedná se o výtečnou jihočeskou beatovou kapelu, která nenapodobitelným způsobem interpretuje největší šlágry Jiřího Schelingera.