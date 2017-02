Cestování v Ústeckém kraji komplikuje sníh a ledovka

Teplicko - Cestování v Ústeckém kraji v úterý komplikuje sníh a ledovka. Na horách musí řidiči počítat s ujetou vrstvou sněhu na komunikacích. Kalamita nikde není, ale silničáři nabádají k opatrnosti. ČTK to řekla dispečerka z krajské správy a údržby silnic. Místy napadlo až deset centimetrů sněhu a sněžit bude až do večera.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta



Silničáři uzavřeli cestu mezi Krásným Lesem a Adolfovem na Ústecku. "V terénu jsou zatím všechny vozy. Určitě by řidiči měli zpomalit a jezdit obezřetně," uvedla dispečerka.

Na dálnici D8 od Ústí nad Labem směrem do Německa fouká vítr a tvoří se sněhové jazyky. V krajském městě napadlo přes noc deset centimetrů sněhu. Nahrnutý sníh podél chodníků se tak stal zdrojem zábavy pro školáky při cestě domů s pololetním vysvědčením. Zatímco na Ústecku, Děčínsku či Teplicku je na silnicích sníh, na Litoměřicku je námraza. Policisté řeší v regionu řadu dopravních nehod. Většina se obešla bez zranění.

Podle předpovědi ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu se sněhové přeháňky mohou objevovat až do středečního rána.