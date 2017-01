Chovatelé se v sobotu dopoledne setkají v GymnáziuTeplice

Teplice - V sobotu 28. ledna se na Gymnáziu Teplice opět konají tradiční setkání pěstitelů a chovatelů, na nichž si mohou vyměnit, nakoupit či prodat zvířata, rostliny, krmení nebo různé chovatelské pomůcky.

biopark gymnázium TepliceFoto: Deník/Zdeněk Traxler

Přijďte do budovy C Gymnázia Teplice (vstup od parkoviště v Alejní ulici). Budete si také moci prohlédnout, co je nového v Bioparku gymnázia.