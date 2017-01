Chybí lidé s technickým vzděláním, firmy oslovují už žáky na základních školách

Teplice - Výrobní firmy nejen v našem v regionu pociťují stále větší nedostatek lidí s technickým vzděláním. Proto čím dál častěji začínají oslovovat již žáky základních škol. Příkladem je výrobce automobilových skel, chudeřická AGC Automotive Czech.

Personální ředitel závodu AGC Automotive Czech v Chudeřicích Tomáš Brokeš. Foto: Deník/ Z. Traxler

Do firmy zavítalo na 30 žáků Základní školy v Krupce, kteří se seznámili s fungováním společnosti a možnostmi uplatnění po vystudování střední školy nebo odborného učiliště. Firma patřící do skupiny AGC zaměstnává na 2700 lidí a každý rok přijímá desítky nových zaměstnanců.

„Najít šikovné a technicky zdatné mladé lidi je čím dál těžší. A nepociťujeme to pouze my, ale prakticky všechny výrobní firmy v regionu. Tento region je přitom na výrobě z podstatné části založený. Mladých lidí z technických oborů je ale stále méně. Naší snahou je proto ukázat již žákům základních škol, že technické obory mají velkou perspektivu a jsou pro ně do budoucna mnohem zajímavější než ekonomické nebo humanitní obory," uvedl Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC Automotive Czech.

Žáci se vedle prezentace o tom, co firma vyrábí a jaké podmínky pro zaměstnance vytváří, mohli přímo podívat do provozů na výrobu autoskel. „Pro mladé lidi bylo mimo výroby zajímavé také to, jak firma pečuje o zaměstnance," doplnil Tomáš Brokeš.

AGC Automotive Czech dlouhodobě podporuje rozvoj technického vzdělávání. Firma založila Dárcovský fond AGC Automotive Czech na podporu technického vzdělávání, do kterého vložila 300.000 korun. Organizuje i soutěž pro technicky zaměřené studenty středních škol Technowizz. Je také zakládajícím členem Průmyslové rady při Technické univerzitě v Liberci, s níž spolupracuje. (jon)