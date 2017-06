Cínoví vojáčci obsadili zámek v Duchově, jsou jich stovky

Duchcov - K vidění je pestrá směsice vojáčků, například křižáci.

Cínoví vojáčci obsadili zámek v Duchově.Foto: Radek Jandera

V začátcích všeho stálo jedno vajíčko s překvapením, v němž tehdy jako čtrnáctiletý nalezl Zdeněk Klement svého prvního vojáčka.

TISÍCE ZA VYMALOVÁNÍ FIGURKY

„Od té doby uplynulo skoro čtyřicet let, během nichž jsem některé kusy pořizoval již hotové, zatímco jiné jsem si vlastnoručně vyrobil a namaloval. Pak jsem toho ale nechal, je to příliš pracné, namalovat jednoho vojáčka trvá až šest hodin a už to dělat nemůžu. Řada figurek je skutečně velmi cenná a za opravdu dobré vymalování jedné figurky si jen tak pro představu mohou leckde říci klidně i o pět nebo šest tisíc," zavzpomínal na začátky svého koníčka duchcovský sběratel Zdeněk Klement.

Výstava ze sbírek majitele jedné z největších sbírek cínových vojáčků u nás, nabízí od včerejška ve výstavních prostorách Galerie Giacomo na zámku Duchcov doposud nevídané defilé uniforem a vojenské techniky od starověku až do 20. století.

Můžete se těšit na stovky vojáčků různých velikostí a provedení, instalovaných do poutavých kompozic a dioramat, inspirovaných téměř všemi historickými epochami a největšími válečnými konflikty v dějinách.

„Vaší pozornosti určitě neuniknou křižáčtí rytíři, mameluci, kozáci, mušketýři, ale i konkrétní historické osobnosti athénský politik a vojevůdce Aristeidés či spartský princ Pausaniás, účastníci řecko-perských válek z 5. století před našeho letopočtu, makedonský dobyvatel Alexandr Veliký z 3. století před naším letopočtem.; francouzský císař Napoleon I. (17691821) a řada dalších věhlasných vojevůdců. Výstavu doprovází obrazová dokumentace a řada trojrozměrných doplňků," upozornil kastelán duchcovského zámku Marian Hochel.

POPRVÉ NA VÝSTAVĚ

Současná výstava Cínový vojáček na pochodu! je podle jeho slov pokračováním úspěšného výstavního projektu Příběh cínového vojáčka, který se v prostorách duchcovské zámecké galerie konal v roce 2011 a těšil se velkému zájmu malých i velkých návštěvníků.

Od té doby však uplynulo již šest let a sbírka soukromého sběratele z Duchcova, který vojáčky na výstavu zapůjčil, se rozrostla do nevídaných rozměrů. Cínový vojáček se tak vrací na duchcovský zámek a prostory zámecké galerie jsou opět v obležení tentokrát mnoha nováčky, kteří se dočkali vystavení vůbec poprvé.

„Instalace je dílem zanícení sběratele, který se rozhodl podělit o svou radost z prezentované sbírky s vámi. Snad uprostřed vojenských pozic a ležení, mezi šiky a liniemi, zahlédnete i ten pomyslný kus cínu v podobě srdce z příběhu o cínovém vojáčkovi Hanse Christiana Andersena, které vás zavede za statečností a dobrodružstvím, zároveň však upozorní na příkoří a hrůzy války," dodal kastelán Hochel.