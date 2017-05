DDM Teplice chce překonat rekord s největší kyticí

Teplice - Pomozte překonat rekord, který v Domě dětí a mládeže v Teplicích vytvořili o loňské pouti. Tehdy to byl rekord ještěrkový a ten byl 360 dílků!

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Attila Racek

Pokus vytvořit největší kytici je určený dětem i rodičům, zúčastnit se mohou družiny, školky,… A co je potřeba? Vyrobte doma jeden kvítek z papíru, látky, kartonu, plechu, dřeva, zkrátka z čehokoliv, co vás napadne.

Můžete kreslit, šít, lepit, sešívat sešívačkou, technika je libovolná. Květ by měl být velikosti alespoň 5 cm, ale nepřesahovat 20 cm. Ten pak přineste do DDM v Teplicích, nalepte do pugétu, zapište se do seznamu tvůrců, to vše nejpozději do středy 10. května.

Jak to dopadlo se dozvíte všichni na Jarní pouti, která se koná 12. května od 17 hodin na dvorku u DDM Teplice.