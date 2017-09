Deník přiveze lídry stran za vámi! Ve středu 27. září

Ústecký kraj /INFOGRAFIKA/ - Během posledního měsíce před volbami představí Deník lídry regionálních kandidátek stran, které po volbách mají největší naději, že budou rozhodovat o budoucnosti naší země. A odvezeme je za vámi do míst, kde se nežije nejlépe. Chceme ukázat místa, která potřebují pomoct.

Ilustrační foto.Foto: Deník

V Ústeckém kraji se ve středu 27. září vydáme do zapomenutého Šluknovského výběžku a na palubu autobusu Deníku vezmeme hned osm lídrů stran, které podle exkluzivního průzkumu agentury Sanep pro Deník mají v našem kraji největší šanci dostat se do parlamentu (seznam lídrů najdete dole).

PLNÝ AUTOBUS

Do autobusu ještě vezmeme stejný počet panelistů jako kultivovaných zástupců veřejnosti. Bude se jednat o významné osobnosti daného okresu. A tento tým doplněný novináři Deníku vyrazí autobusem do Rumburka.

Nebudeme dělat žádnou strojenou diskuzi v konferenčním sále, pojedeme přímo za vámi, protože chceme našim čtenářům umožnit, aby se rozhodovali podle skutečných reakcí politiků a ne jen podle koupených kampaní.

Proč pojedeme právě do Rumburku? Podle průzkumu agentury Sanep nejvíce obyvatele Ústeckého kraje trápí nedostatek praktických a odborných lékařů v menších městech (celkem 82 % lidí v kraji to znepokojuje). A právě Šluknovský výběžek, jehož je Rumburk přirozeným centrem, je v tomto směru jedním z nejhorších v kraji.

Celý nejsevernější cíp republiky je zemí nikoho. Tím méně lékařů. Je jich tu málo.

Například porodnice v Rumburku zde nefunguje. Ačkoliv nabízí až 200 tisíc korun měsíčně, nemůže od začátku roku sehnat primáře. A vlastně celá rumburská nemocnice je problém. A to ne města nebo kraje, ale celého systému zdravotní péče a jeho nastavení.

„Jsem rád, že nepojedeme opět do nějaké sociálně vyloučené lokality, do ghetta, protože to se řeší v našem kraji každý rok, a bohužel to nemá jednoduché východisko. Naopak problém nedostatku lékařů znám i ze svého lounského okresu,“ uvedl lídr TOP 09 Michal Kučera k výběru místa, kam se předvolební autobus Deníku vydá.

S občany Šluknovského výběžku se setkáme ve středu 27. září na rumburském Lužickém náměstí v 16.30 hodin. Nepůjde o besedy, ale o setkání. Politici vyslechnou problém místních, mohou se hned vyjádřit na místě, ale nepůjde o sliby, jde o jejich názory. Jak oni vidí problém. Jaká by mohli mít řešení.

Setkání se zúčastní i starosta Rumburku Jaroslav Sykáček, kterého obava lidí z nedostatku lékařů nepřekvapuje. „Je to problém celé země. Někde se stala systémová chyba, která se neřešila a nyní se projevila. Šluknovský výběžek je na kraji republiky, a tím i na pokraji zájmu politiků,“ sdělil Sykáček,

Z akce „S lídry Deník-busem za voliči“ zveřejníme v následujícím pátečním tištěném Deníku obsáhlou reportáž.

Lídři, kteří pojedou s Deníkem autobusem:

(Procenta u stran znamenají volební potenciál v Ústeckém kraji podle průzkumu agentury SANEP připraveným exkluzivně pro Deník v srpnu 2017)