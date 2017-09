Dny Evropského dědictví zvou na Magii dřeva

Duchcov - Dvě významné pamětihodnosti Teplicka se v sobotu zapojí do Dnů evropského dědictví. Své brány otevře kostel Církve československé husitské v Duchcově, lidé mohou navštívit i tamní zámek, jenž zve na výstavu Magie dřeva.

Na více než třech desítkách míst v Ústeckém kraji si o tomto a příštím víkendu připomenou Dny evropského dědictví (EHD). Letos mají motto Památky a příroda.

„EHD je celoevropská akce pod patronací Rady Evropy. Každoročně se jí účastní na 48 států. Jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici,“ říká Květa Vitvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V celé České republice se na asi stovce míst otevře na 800 památek. Často nabídnou neobvyklé prohlídky či umožní lidem navštívit běžně nepřístupná místa. To je i případ řady míst Ústeckého kraje.

RICHARD POPRVÉ OTEVŘE BRÁNY

Například v Litoměřicích si bude možné poprvé v rámci EHD prohlédnout podzemní úložiště jaderného odpadu Richard, ve kterém měli za druhé světové války nacisté podzemní továrnu.

V Úštěku se pak lidé podívají do synagogy nebo rabínského domu. Unikátní pohled na Benešov nad Ploučnicí a kopce Českého středohoří nabídne výhled z věže horního benešovského zámku, do které průvodci návštěvníky běžně nevodí.

„Zpřístupníme také na horním zámku a ve Wolfově paláci prevéty, tedy historické toalety,“ přibližuje další neobvyklá místa, která se na benešovském zámku otevřou, jeho mluvčí Miluše Kristková.

Blízko naplnění motta letošního ročníku EHD, tedy Památky a příroda, budou mít na dvou místech na pomezí Ústecka a Děčínska. V Tisé a na Sněžníku se návštěvníkům otevřou kostel a kaple. „V České republice se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturní památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, jako jsou radnice, soudy nebo církevní instituce,“ doplňuje Vitvarová.

To je případ i rumburské Lorety, kde si na 16. září připravili šest komentovaných prohlídek. „Návštěvníci se dostanou například do kapucínského chóru a do kaple Kalvárie,“ láká Klára Mágrová z farnosti.