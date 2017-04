Do důchodu v 65 letech? Sněmovna souhlasí, rozhodne Senát

Ústecký kraj, ČR - Důchodcům by se měly zvyšovat penze pravidelně víc než doposud. Úpravu valorizačního vzorce, která by jejich vyšší růst zajistila, ve středu schválila sněmovna. Důchodová novela, jež nyní zamíří k projednání do Senátu, stanoví i věkovou hranici pro odchod do penze. Lidé by do ní mohli v budoucnu odcházet v 65 letech, nyní omezení neexistuje.

dnes 19:23 SDÍLEJ:

11 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE S novým rokem se opět mírně upravují pravidla pro přiznání důchodu: rozhoduje nejen dosažení zákonem stanoveného věku, ale rovněž doba pojištění.Foto: ČTK/imago stock&people

Důchody by se měly zvyšovat podle schváleného pozměňovacího návrhu sociálního výboru o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace by se využila pro výpočet v případě, pokud by byla pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen. "Nebudou se tolik rozevírat nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem," řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). ČTĚTE TAKÉ: Zvýšit důchod o pětistovku by podle Babiše stálo stát dvacet dva miliard Nový valorizační vzorec prosadili podle doporučení důchodové komise vládní sociální demokraté. Pokud by platil, měsíční penze by se příští rok zvýšila podle odhadů v průměru zhruba o 500 korun místo asi 400 korun. "Řadě seniorů to nahradí minulá léta před rokem 2013, kdy byly valorizace hubené," podotkl premiér. Stát by dal na důchody podle dřívějšího vyjádření předsedy poslanců ČSSD Romana Sklenáka příští rok asi o 2,2 miliardy korun navíc. Za dáreček na poslední chvíli před volbami s velkým rozpočtovým dopadem označila změnu místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. "Je to vrcholně nezodpovědný přístup," řekla. Poslanci ODS upozorňovali na budoucí dopady na státní rozpočet. "Zákon nic podstatného v důchodech neřeší, do budoucna může způsobit problémy," uvedl Vladislav Vilímec. ČTĚTE TAKÉ: Odborář Josef Středula: Zeman se mýlí. Stokoruna v nemocnici důchodce „zabije" Poslanci debatovali i o důchodové reformě, pravice koalici vyčítala, že žádnou nepřipravila. Nezařazenému Karlu Fiedlerovi se nepodařilo schvalování novely odročit do doby, až bude ve sněmovně ministr financí Andrej Babiš. Z dnešního jednání byl omluven. Někteří poslanci požadovali, aby jim Babiš sdělil dlouhodobé dopady změn na rozpočet. Pro úpravu valorizačního vzorce hlasovala i drtivá většina členů dolní komory za vládní hnutí ANO. V sociálním výboru ji členové hnutí dříve nepodpořili. ČTĚTE TAKÉ: Nemocní důchodci a děti budou možná méně doplácet za léky Vládní novela sice stanoví hranici pro odchod do penze na 65 let, věk ale bude moci vláda časem upravovat podle doby dožití. Sněmovna podpořila úpravu poslance KSČM Miroslava Opálky, podle níž bude kabinet dostávat po případném rozhodnutí o úpravě věkové hranice další zpřesňující údaje, aby mohl verdikt přehodnotit. Důchodový věk se nyní každoročně zvyšuje u mužů o dva a u žen o čtyři měsíce, legislativa počítá se sjednocením věku pro odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1971. Takzvaný strop pro růst věku stanoven není.

Stanovení hranice je podle Sobotky signál silným populačním ročníkům narozeným v 70. letech. Bez ní by do penze odcházeli později. "Hranice by se neměla přehodnocovat, pokud k tomu nebudou vážné důvody," uvedl. Kritici namítají, že právě možnost přehodnocování lidem žádnou jistotu nedá. ČTĚTE TAKÉ: Důchodci si polepší v průměru jen o 40 korun, zvýší se příspěvek na 900 korun Sněmovna podpořila i Sklenákův pozměňovací návrh na změnu účelu využití peněz z účtu rezervy pro důchodovou reformu, jenž by se také přejmenoval na účet rezervy důchodového pojištění. Neměly by být určeny na reformu, ale na dávky nebo na krytí schodků mezi příjmy a výdaji důchodového pojištění.

Autor: ČTK