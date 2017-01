Do hor za sluncem se vyplatilo jet vlakem či autobusem

Teplicko - Poslední dny jsou v nížině ve znamení smogu, naopak na horách je krásně slunečno a výrazně čistší vzduch. Podle předpovědi meteorologů může vysoká koncentrace prachu vydržet několik následujících dní.

Motoráček do hor o víkend využilo hodně turistů.Foto: Markéta Cucová

„Podmínky pro lyžování jsou parádní. Počasí ideální," řekl v pondělí ráno vedoucí skiareálu SC Bouřňák Pavel Tetřev. Podle vedení areálu bylo středisko o víkendu plné lidí. Ve středu bude na Bouřňáku první večerní lyžování (18-21 hodin). „V provozu jsme denně od 8:00. Prodloužené odpolední lyžování je v pátek a o víkendu vždy do 18:00. Ostatní dny jedou vleky do 16:00."

Velmi slušnou návštěvnost měli i na Komáří vížce. „Milovníků zimních sportů bylo za celý víkend mnoho. Sjezdovky byly přiměřeně zaplněny lyžaři, fronty na vlecích byly však minimální. Dokonce i bobaři a sáňkaři si užívali zimních radovánek. Věříme, že i nadcházející víkendy budou stejně vydařené jako tento," sdělila za Ski Komáří vížku Pavlína Lukáčová.

Na své si v těchto dnech přijdou i běžkaři. V dobré formě by měly být všechny hlavní trasy: Dlouhá Louka, Nové Město, Cínovec, Fojtovice ale i Moldava. „Ti co využili k dopravě o víkendu autobusy či motoráček udělali dobře. S parkováním aut je to vzhledem k velkému množství sněhu složitější," pronesl Michal Cuc, provozovatel penzionu na Moldavě.

Motoráček jezdí do hor jenom o víkendy, svátky a prázdniny. O jarních prázdninách pojede do hor speciální vlak.

------------------------

- Výletníci budou mít ojedinělou možnost dostat se na vrcholky Krušných hor přímým spojem z Ústí nad Labem přes Teplice, Osek a Dubí a to moderním vlakem, který má přezdívku RegioShark (žralok). Na Moldavě bude i letos právě pro tuto příležitost otevřen vestibul a prostory restaurace tamějšího nádraží.

- Tento speciální vlak pojede v období pololetních a jarních prázdnin, konkrétně 3., 4., 27. a 28. února 2017. Z Ústí nad Labem hlavního nádraží vyjede vždy v 8:24 hod, zpět z Moldavy pak v 15:57.

- Pro mimořádné jízdy na Moldavu platí běžný tarif Dopravy Ústeckého kraje i běžný tarif Českých drah.