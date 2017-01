Doly mají první etapu za limity připravenou

Bílina - Severočeské doly připravily plán první etapy rozšíření těžby uhlí za ekologickými limity na dole Bílina.

Důl. Foto: DENÍK/ilustrační foto

Mezi lety 2019 a 2035 mají v plánu vytěžit skoro 150 milionů tun uhlí. Těžba se přiblíží na půl kilometru k obcím Mariánské Radčice, Braňany a k městu Duchcov. Záměr, který bude z hlediska jeho možných vlivů na životní prostředí posuzovat ministerstvo životního prostředí, je zveřejněn na portálu cenia.

O rozšíření povrchové těžby na Bílině rozhodla vláda v říjnu 2015.

Premiér Bohuslav Sobotka tehdy uvedl, že vláda rozhodnutí učinila mimo jiné kvůli zajištění dostatku uhlí pro teplárny a domácnosti a svou roli hrálo i udržení zaměstnanosti. Uhlí bude sloužit i elektrárnám ČEZ.

Výše zásob je odhadnuta na 149,8 milionu tun.

„Při maximální průměrné těžbě 10 milionů tun ročně by zásoby byly vytěženy již za patnáct let, to je v roce 2033. Záměr však předpokládá postupné snižování těžby po roce 2020 v souvislosti s předpokládaným snižováním poptávky po hnědém uhlí," uvádí se v oznámení záměru.

Na základě usnesení vlády se těžba může přiblížit maximálně na 500 metrů k okolním obcím. Doporučení ohledně dopadů na lidské zdraví vyplynou ze studie v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

Kvůli těžbě zmizí současná silnice (II/256). Jako náhradu vybudují Severočeské doly přeložku, která bude napojena na připravovanou silnici mezi Mostem a Mariánskými Radčicemi, píše se v oznámení.

Těžba zničí archeologická naleziště. Právě nad Radčicemi odborníci objevili obří raně středověké pohřebiště. Zatím odkryli 500 hrobů, dalších 1000 musí stihnout odhalit do pěti let. Poté místo na návrší zničí rypadla z lomu.

Jaký vliv bude mít další těžba na ekosystém, ukáže biologický průzkum. V předpolí lomu se nacházejí biotopy ptáků, pro které by mohly vzniknout náhradní lokality.

Oblast Bíliny patří podle informací z oznámení k emisně nejvíce zatížené oblasti v ČR. Mezi hlavní zdroje znečištění patří vedle povrchové těžby také provoz tepelné elektrárny Ledvice.

Po schvalovacím procesu na ministerstvu životního prostředí bude samotné povolení k hornické činnosti vydávat Obvodní báňský úřad v Mostě.

V další etapě by se mohlo těžit na lomu až do roku 2050.