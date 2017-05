Dominik Feri: Sobotka mě poprvé překvapil

Teplicko - Politici z Teplicka glosují nečekaný krok Bohumila Sobotky.

Dominik FeriFoto: Zdeněk Traxler

„Předchozí kroky vzhledem k Babišovi mu nevycházely, tak zvolil radikální cestu," reagoval bezprostředně po oznámení o chystané demisi vlády primátor Teplic a senátor za teplický okres Jaroslav Kubera.

„Pokud by Babiše neodvolal, tak by nepomohl hlavně sobě, protože by mu všichni říkali, že je srab. Zvolil tedy tuto cestu, která se může vyvíjet několika směry," dodal.

ZEMAN NECHÁ SPOLEČNOST V NAPĚTÍ

Kubera si také myslí, že to může vést až k dřívějšímu termínu voleb. Když k tomu bude vůle ve sněmovně.

„Prezident Zeman teď bude vyčkávat a nechá společnost chvíli v napětí. Zablokuje tím také poslaneckou sněmovnu," komentoval pro Deník Kubera (ODS).

Oznámení o demisi nezůstalo bez odezvy oni u dalších politiků z Teplicka. „Venku je stále ještě docela chladno, a tak si ve vládě zatápí a zatápí. Volební kampaň pomalu, ale jistě, roztápí pod kotli hříšníků," napsal na svém facebookovém profilu v reakci na Sobotku Jaromír Kohlíček (KSČM), europoslanec z Teplic.

„Sobotka mě snad poprvé překvapil. Na tuhle situaci jsem vůbec nebyl připravený," glosoval Dominik Feri (TOP 09), teplický radní.