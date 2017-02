Doprava přes Bílinu by mohla vést tunelem pod městem

Bílina - Tranzitní doprava by v budoucnu nemusela zacpávat ulice města Bíliny, ale mohla by být svedena na čtyřproudovou silnici pod městem. Popřípadě na estakádu vybudovanou na pilířích nad stávajícím průtahem podél řeky.

Myšlenka obchvatu Bíliny v těchto dnech opět ožívá. Vedení města i přes nedávné zamítnutí takzvané východní varianty v jednání o obchvatu neustávalo a nyní je prověřována již bývalým zastupitelstvem navržená varianta X. Ta má hned tři podvarianty.

"Všechny tři jsou ale téměř stejné, liší se pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů," popsal vedoucí dopravního odboru Oldřich Jedlička. Výhodou varianty X je její délka, ta by se oproti východní variantě zkrátila zhruba o čtyři kilometry, a také kladné vnitřní výnosové procento i přes vyšší pořizovací stavební náklady.

S tímto záměrem nyní kalkuluje vedení města Bíliny a také ředitelství silnic a dálnic. To už v minulosti zavrhlo obchvat okolo města. A to nejen pro svoji dlouhou délku, ale také z finančních důvodů.

Město si je vědomo toho, že i ve studii ředitelstvím silnic a dálnic navrhované řešení tunelu bude finančně náročné.

VE HŘE JE I PŘEMOSTĚNÍ

Vše je zatím na papíru a bude se o tom diskutovat. První příspěvky k tomu padly hned přímo na jednání zastupitelstva, když se s tím zástupci města seznámili. „Napojení na stávající silnice bude koncentrovat velké množství aut u rekreační a sportovní zóny na Kyselce," upozornil například zastupitel Jindřich Brunclík.

Kromě varianty X je stále ve hře i možnost přemostění města, které by vedlo přímo nad stávající silnicí 1/13, po tzv. estakádě. „Musíme vše podrobně vyhodnotit," uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Před několika měsíci prozatím ukončilo Ředitelství silnic a dálnic přípravné práce na takzvané východní variantě, která měla vést kolem Bořně, přes zahrádkářskou kolonii a napojovat se na silnici 1/13 za městem ve směru na Teplice.

"Jednání budou nadále pokračovat. Studii ŘSD pro variantu X jsme obdrželi v těchto dnech a nyní jí hodnotíme. Budeme se zabývat spolu s ŘSD a ministerstvem dopravy například i tím, zda skutečně uleví dopravě a řidiči ji budou využívat a jaký dopad bude mít na provoz v centru. V tomto nám napomůže dopravní model, který v současné době město poptává," dodala místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Varianta XTzv. Varianta X počítá s nájezdem na obchvat těsně před Bílinou ve směru od Teplic u stavebnin. Tam by řidiči vyjeli na přemostění, které by překlenovalo řeku a železnici směrem k Důlní ulici. Na tu by se napojilo a zhruba v polovině ulice by obchvat vedl do tunelu. Podzemní tunel by se stáčel zase zpět pod řeku a železnici. U koupaliště by vyústil na povrch a napojil se zase na stávající silnici 1/13. Celý obchvat by byl čtyřpruhový.