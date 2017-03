Dopravní odbory vyzvaly ke stávce řidičů autobusů

Ústecký kraj - Vedení dopravních odborů ve středu vyzvalo ke stávce kvůli mzdám řidičů linkových autobusů. Řidiči v některých krajích zatím nedostali přidáno podle schváleného nařízení vlády. Rozsah stávky a přesné datum oznámí odbory s třídenním předstihem.

Po jednání předsednictva Odborového svazu dopravy (OSD) to novinářům řekl jeho předseda Luboš Pomajbík. Problémy podle něho přetrvávají v Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.

Zatím odboráři nemají jasno v tom, zda bude stávka šoférů celorepubliková, nebo se bude týkat pouze uvedených nejproblémovějších krajů. Předsednictvo podle Pomajbíka nevylučuje ani jednu variantu.

Podle člena předsednictva OSD a vedoucího základní odborové organizace v Zábřehu na Moravě Jiřího Drlíka se o konkrétním datu stávky rozhodne nejspíše příští týden 23. března, kdy se mají k jednání sejít předsedové jednotlivých základních organizací dopravních odborů. Podle něj je mnoho šoférů nicméně připravena zahájit protest prakticky okamžitě.

Čtěte také: Radek Chobot z BusLine: Krajská dopravní firma by byla příležitost pro korupci



"Předsednictvo Odborového svazu dopravy s politováním konstatuje, že to, co bylo v roce 2016 složitě vyjednáno a následně potvrzeno vydáním obecně platných státních předpisů, v roce 2017 velmi často není v praxi naplňováno," uvedl. Dlouho nikdo nevěřil, že je dopravní obslužnost důležitá. Teď je na místě ukázat, jak to vypadá, když dopravní obslužnost fungovat nebude, dodal šéf dopravních odborů.

Minimum určené vládou představuje navýšení mzdy za hodinu jízdy na 98,10 Kč a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Po dnešku ale odbory požadují, aby se čekání započítávalo do fondu pracovní doby jako jízda, uvedl svaz v tiskovém prohlášení.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Podle nové podoby zákona o veřejných zakázkách by soutěže na zajištění veřejné dopravy měly zohledňovat i jiná kritéria než cenu a stanovovat například nejnižší mzdu pro šoféry autobusů.

Nenechte si ujít: Rodinné stříbro Ústeckého kraje je pochroumané. Vlaky na horské trati nejezdí

Autobusoví odboráři v Ústeckém kraji jsou připraveni stávkovat

Autobusoví odboráři z Ústeckého kraje vítají rozhodnutí Odborového svazu dopravy a jsou připraveni stávkovat. Řidiči podle nich dostali sice přidáno, ale nikoliv podle svých představ. Termín konání stávky ohlásí odbory tři dny dopředu.

"Je to už poslední možnost, jak přimět kraje a vládu, aby problém vyřešily," řekl ve středu předseda odborů společnosti BusLine Jiří Kuchynka. BusLine zajišťuje v Ústeckém kraji více než polovinu autobusové linkové přepravy. "Je lepší stávkovat takto nenadále, než nechávat dlouhý čekací čas," uvedl šéf odborářů společnosti Arriva Teplice Josef Linhart.

Vláda by měla podle Linharta najít řešení, jak předat peníze na zvýšení mezd přímo šoférům. Odbory v Ústeckém kraji jsou už několik týdnů ve stávkové pohotovosti. Stávku ohlášenou na 8. března krátce před jejím konáním odvolaly.

Více čtěte: Řidiči Arriva Teplice stávkovat nebudou. Autobusy vyjedou v úterý v celém kraji

Od začátku roku vláda nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč, aniž ale na zvýšení poskytla peníze z rozpočtu. Šoféři očekávali, že rozdíl v platech oproti loňsku bude až 7 tisíc korun, dostali ale většinou několik stovek až tisícikorun navíc. Příčinou bylo sloučení prémií se základní složkou platu.

Ústecký kraj má se čtyřmi dopravci uzavřeny dlouhodobé smlouvy, tvrdí, že jedinou možností, jak navýšit prostředky na mzdy, je sepsání dodatků. Na základě dodatků by dopravci dostali 5,7 milionu korun navíc na každou smlouvu uzavřenou na konkrétní oblast krajské dopravy. Kraj by tak celkem přidal 85 milionů korun.

"Máme informaci od dopravců i od některých řidičů, že šoféři dostali přidáno. My jsme nabídli dodatky, abychom jim (dopravcům) náklady vykompenzovali, ale kromě jednoho se s námi nikdo nesetkal," sdělil radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

Pouze společnost ČSAD Slaný oznámila kraji, že chce ukončit do dvou let stávající smlouvu. "A musím přiznat, že se zhoršila kvalita služby na Ústecku, takže můžeme tady v tom případě smlouvu vypovědět pro její neplnění," uvedl Komínek. Na Ústecku zajišťuje autobusovou dopravu firma BusLine.

Přečtěte si také: Ústecký řidič vydělává 108 Kč na hodinu. V trolejbusu chce být až do důchodu

Ústecký kraj v reakci na situaci kolem platů řidičů autobusů plánuje, že vytvoří krajskou linkovou autobusovou dopravu. Návrh radních musí schválit zastupitelé. Náklady na roční provoz všech spojů linkové krajské dopravy, která denně přepraví zhruba 55.000 cestujících, budou zhruba 580 milionů ročně.