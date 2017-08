Dubí vylepší areál, kde se konají kulturní a společenské akce

Dubí - Do konce tohoto měsíce investuje dubská radnice do sportovního areálu v Bystřici.

Ve sportovním areálu se koná řada akcí včetně srazu veteránů.Foto: Deník/Roman Nešetřil

V areálu nechá vybudovat nové osvětlení, posune pódium z asfaltové plochy do plochy hřiště a postaví příjezdovou cestu přes areál Základní školy v Dubí 2 v Dlouhé ulici.

„Příjezd účinkujících při větších kulturních akcích, hlavně při Dubských slavnostech, byl vždy velice komplikovaný. Mezi návštěvníky přijížděla auta s umělci a jejich technikou a další auta již vystupujících umělců byla vedle pódia zaparkována, aby mohla odvézt vybavení umělců, kteří své vystoupení dokončili. To způsobovalo občas konfliktní situace s diváky a rušilo to program akcí. Toto by mělo být provedenou úpravou definitivně odstraněno,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal.