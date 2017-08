Dubské slavnosti se vydařily. Radnice nechala vylepšit areál

Teplicko – Dubské slavnosti se vydařily. Během tří dnů navštívily koncerty kapel, kolotočářské atrakce či závody automobilových veteránů tisíce lidí.

„Páteční vystoupení paní Rottrové v dubském kostele bylo velmi krásné. Všech 350 míst k sezení bylo beznadějně obsazených a asi 200 lidí stálo po stranách,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Sobota a neděle patřila ve sportovním areálu v Bystřici, kde se tradičně konají městské kulturní akce, desítkám hudebních formací. Zazpíval například: Marek Ztracený, Jakub Smolík, Michal Prokop či kapela Supergroup.cz, což je seskupení hudebníků Střihavka, Pavlíček, Dragoun, Kulhánek, Hrubý, Meira.

Před časem areál město vylepšilo. V areálu nechalo vybudovat nové osvětlení, posunulo pódium z asfaltové plochy do plochy hřiště a postavilo příjezdovou cestu přes areál Základní školy v Dubí 2 v Dlouhé ulici. Cílem bylo zvýšit komfort kapel a hlavně samotných návštěvníků. „To se jednoznačně podařilo. Příjezd účinkujících při větších kulturních akcích, hlavně při Dubských slavnostech, byl vždy velice komplikovaný. Mezi návštěvníky přijížděla auta s umělci a jejich technikou a další auta již vystupujících umělců byla vedle pódia zaparkována, aby mohla odvézt vybavení umělců, kteří své vystoupení dokončili. To způsobovalo občas konfliktní situace s diváky a rušilo to program akcí. Toto by mělo být provedenou úpravou definitivně odstraněno,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal.