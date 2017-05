Duchcov na závodníky vyrukuje s radary

Duchcov – Jet stovkou přes město? V Duchcově se tak občas děje. I proto se radnice rozhodla „umravnit" řidiče, kteří šlapou na pedál plynu více než je zdrávo. Na všechny hlavní příjezdové silnice nechá město nainstalovat „smajlíkové" radary.

Radar. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

„Na vjezdech do města z Teplic, Bíliny a Oseka umístíme signalizační měřiče rychlosti. Řidiče by to mělo zpomalit a tím by se měla zvýšit bezpečnost v ulicích," řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

TŘI VYTYPOVANÁ MÍSTA

Radnice dopravní bezpečnost řeší už delší dobu. Za alarmující považuje výsledky studie z konce loňského roku, kterou si nechala udělat. Společnost Gemos dopravní systémy během prosince měřila rychlost pomocí měřícího boxu na třech místech: od Teplic u čerpací stanice, v Osecké ulici poblíž křižovatky s ulicí Javorovou a ve směru od Bíliny v ulici Lipová poblíž hotelu Casanova.

Když řidič překročí rychlost, radar se na něj zamračí. Když pojede podle pravidel, pak se usměje.

„Měřící box je zařízení určené pro měření rychlosti a počtu projíždějících vozidel na principu Dopplerova jevu. Měření probíhalo za povětrnostních podmínek odpovídajících ročnímu období a bez extrémních výkyvů teplot nebo srážek, které by měly zásadní vliv na zjištěná data," napsal ve studii Jiří Mysík z Gemos dopravní systém.

Ze studie vyplývá, že na nejfrekventovanější silnice Duchcov – Teplice a zpět překročilo povolenou rychlost v obci cca 27 % řidičů. Nad 60 km/h jelo asi 5 % motoristů.

„Byl to informativní průzkum, který potvrdil naše domněnky. Celkem pořídíme tři preventivní radary. Navíc rychlost řidičů chceme korigovat i pomocí klasického radaru, který si strážníci půjčují z Bíliny," sdělil starosta Šimbera.

TISÍCOVKA ZA DEN

Zápůjčka měřiče rychlosti přijde Duchcov na tisíc korun za den. Smlouvu o spolupráci, co se týče radaru, mají města Duchcov a Bílina několik let. Pořízení zcela nového radaru by duchcovskou kasu přišlo na 500 tisíc korun.

Smajlíkové radary před časem pořídila i Lahošť, aby zpomalila auta na tahu přes obec. Kde si musí dát řidiči obzvláště velký pozor, pokud tedy nechtějí dostat výzvu se zaplacením pokuty, je na Ruské ulici v Dubí. V úseku mezi městským úřadem a dubskými lázněmi je úsekový radar.

Fotku z podobného přístroje můžete dostat i z Bíliny. Radar tam je na Bílinské ulici mezi lávkou u nádraží a bývalou pasovkou. „Když jsme jeli na výlet na Cínovec přes Dubí, tak nás změřili. Pospíchali jsme kvůli dětem. Pokuta nás přišla na 500 korun. Příště už pojedeme pomalu," svěřila se Petra Radová z Teplic.

Radarem řízené ukazatele rychlosti zvyšují bezpečnost hlavně u škol a školek, před přechody pro chodce a v neposlední řadě na frekventovaných silnicích v hustě obydlených oblastech. Odhalením rychlosti je podpořena bdělost řidiče, současně působí i určitý "sociální tlak", protože každý poblíž silnice může vidět, jak rychle řidič jede.