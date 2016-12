Duchcovský zámek navštívilo více turistů. Může za to více faktorů, říká kastelán

Duchcov /ROZHOVOR/ - Hektický a úspěšný, tak by se dal ve zkratce zhodnotit právě končící rok na státním zámku Duchcov. Co se letos podařilo a jaké jsou plány zámku pro příští rok, tak na tom nám odpověděl kastelán zámku Marian Hochel.

Kastelán státního zámku Duchcov Marian Hochel.Foto: Deník/ Z. Traxler

Jak hodnotíte letošní sezonu?

Pro návštěvníky jsme připravili řadu novinek, otevřeli jsme zcela nový prohlídkový okruh v jižním křídle zámku, zámeckou kavárnu, udrželi jsme kvalitu i komfort. Spolu s partnery, se kterými spolupracujeme na řadě kulturních akcí, jsme mohli našim návštěvníkům rozhodně co nabídnout. A to jak malým, tak velkým, či těm, přicházejícím spíše za poznáním, či zážitky. Nabídka byla pestrá výstavy, koncerty, oživené prohlídky, divadelní představení, programy pro děti, promítání. Na řadě akcí jsme spolupracovali s Kulturním centrem Duchcov, Divadlem V Pytli, Severočeským divadlem v Ústí nad Labem a s dalšími partnery, kterým za to náleží naše velké poděkování.

Zámek Duchcov úspěšně překonal čísla návštěvnosti za posledních deset let. Expozice zámku letos navštívilo o dva tisíce dvě stě návštěvníků více než vloni, celková návštěvnost se tak přiblížila skoro k patnácti tisícům.

Zájem o památky v Ústecké kraji byl letos podle statistického úřadu větší. Čím to?

Odhadujeme, že je to kombinace vícero faktorů. Je pravda, že letošní sezóna byla pro většinu hradů a zámků rekordní, hlásí to čísla návštěvnosti, tržby i počet pořádaných akcí. Důvody jsou objektivní. Turisté letos méně vyjížděli do zahraničí a více navštěvovali atraktivity v domácích regionech. Zároveň se zlepšila ekonomická situace u nás i v zahraničí. Těší nás, že domácí turisté začali více objevovat naše památky, v evropském měřítku jsou pro naši republiku skutečnou chloubou jak pro domácí, tak pro zahraniční klientelu. Zlepšila se rovněž propagace našich památek. Zámek Duchcov například zviditelnil i videoklip oceňované zpěvačky a muzikantky Lenky Dusilové, který byl z velké části natáčen právě v expozicích duchcovského zámku. Videoklip k písni Indiánky vyhrál první místo na mezinárodním festivalu krátkých filmů, videoartu a videoklipů Crossroads of Arts, který se konal letos na podzim v Moskvě. I toto může být způsob, jak představit naše památky zahraničním zájemcům.

Co se letos podařilo?

Zámku Duchcov postupně vracíme jeho půvab a krásu, která již v době jeho největšího věhlasu před dvěma či třemi staletími lákala zámožné a vlivné návštěvníky ze všech koutů Evropy. Sami turisté, kteří se na zámek vrací, tento vývoj pociťují a dobrý dojem, který v nich návštěva zámku zanechává, zaznamenávají v četných děkovných vzkazech v návštěvní knize či v zaslaných dopisech nebo e-mailech. Věříme, že obnova interiérů zámku, jež byla započata před sedmi lety, bude pokračovat i nadále. Již dnes prezentujeme návštěvníkům téměř dvě třetiny obnovených zámeckých interiérů a usilujeme o zpřístupnění zbývajících reprezentativních prostor. V nich plánujeme zpřístupnit novou expozici s navazující historickou interiérovou instalací a připomínkou původních majitelů z rodu Valdštejnů. Jsme si vědomi toho, že pozornost by měla být dále věnována i exteriérům zámku, fasádám, nádvoří a Knížecí zahradě. V letošním roce jsme aktualizovali projekty zaměření, aby se v dalších letech mohlo přistoupit k obnově problémových partií vše samozřejmě ovlivní ekonomické parametry a množství finančních prostředků, které se povede zajistit.

Vás osobně něco extra potěšilo?

Osobně se těším ze dvou akcí, které jsme v letošním roce zrealizovali. Počátkem června jsme ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zpřístupnili novou stálou expozici Okouzleni antikou, která přinesla na zámek svěží vánek z jihu, především z Itálie, Řecka a středomořských ostrovů. Tyto země jsou od nepaměti vnímány jako kolébka evropské civilizace a kultury, a jako takové byly již od období renesance oblíbeným cílem kavalírských cest šlechticů, směřujících za poznáním a rozptýlením. Fenomenální sbírka odlitků antických soch, jejichž originály zdobí světová muzea a galerie, či některé dokonce už neexistují, našla své stálé místo na zámku, jehož areál, exteriéry i interiéry, významně poznamenalo okouzlení antikou již v době baroka.

Znovu ožilo i duchcovské zámecké divadlo, které se v dochovaném divadelním sále povedlo připomenout s výpravnými divadelními dekoracemi a replikami barokních kostýmů z her s antickou a mytologickou tematikou. Expozice Okouzleni antikou nemá na našich hradech a zámcích obdobu, svým myšlenkovým bohatstvím a nápaditým výtvarným zpracováním napovídá, že se jedná o výjimečný výstavní projekt, ve kterém se originálním způsobem prolíná svět antiky a svět barokního zámku. A tyto dva propletené světy vzájemně okouzlují i dnešní návštěvníky duchcovského zámku.

Další významným počinem zámku Duchcov v letošním roce byla akce určená pro odbornou veřejnost. Je to tak?

Na sympozium, uspořádané u příležitosti 33. výročí zpřístupnění pavilonu pro přenesenou Reinerovu fresku, přijali pozvání specialisté z Národního památkového ústavu, Českého vysokého učení technického v Praze, Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky, posluchači Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i kompetentní zástupci příslušných úřadů výkonné složky památkové péče. Barokní freska ze zrušeného panského špitálu v zámecké zahradě byla na počátku 80. let minulého století osazena do nově postaveného výstavního pavilonu, navrženého renomovaným architektem Janem Sokolem ve stylu nového brutalismu a s odkazem na tradici českého architektonického kubismu. Dílo jednoho z nejvýznamnějších freskařů českého baroka Václava Vavřince Reinera je tak již přes třicet let prezentováno v unikátní symbióze s moderní architekturou. Klimatické prostředí v pavilonu mu však neprospívá, freskové malby degradují v důsledku teplotních výkyvů a kolísavé vlhkosti. Cílem odborníků, kteří přijali pozvání na toto sympozium, bylo posoudit aktuální stav Reinerovy fresky a navrhnout způsob, jak stabilizovat klima a regulovat vzduch v interiéru pavilonu. Věříme, že další postup, na kterém se účastníci sympozia shodli, povede k odstranění tohoto letitého problému a zajistí pro fresku optimální podmínky, ve kterých bude moci být důstojně prezentována a uchovávána příštím generacím. A to ve stávajícím pavilonu, který je považován za architektonicky nejhodnotnější stavbu realizovanou na území města Duchcova v druhé polovině minulého století.

Jaké máte plány na příští rok?

Plány na příští rok máme, potvrzeny jsou tři výstavní projekty nebo speciální komentované prohlídky nové expozice Okouzleni antikou pro školy. Zatím více neprozradíme, příprava akcí je momentálně v jednání.