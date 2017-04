Dům dětí a mládeže v Teplicích připravil na prázdniny dílnu i zájezd

Teplice - Dům dětí a mládeže v Teplicích má na velikonoční prázdniny pro děti dvě různé nabídky, kde si to mohou pěkně užít.

DDM v TeplicíchFoto: Deník/ Z. Traxler

Ve čtvrtek 13. dubna je to dopolední velikonoční dílna, zaměřená na výrobu velikonočních dekorací, která se uskuteční v DDM Teplice, program je určen pro děti od 6 11 let. Zároveň je na stejný den připravený i autobusový zájezd, na zámek v Nelahozevsi, který je určen dětem od 6 13 let.