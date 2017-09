Emise se budou nově fotit a asi podraží

Teplicko – Kontrolní stanice budou pod mnohem větším dohledem. Razítko "od stolu" už jen tak neprojde.

Po stanicích technické kontroly (STK) budou pořizovat fotodokumentaci i stanice měření emisí (SME). Nařizuje to alespoň nově vydaná novelizace vyhlášky o provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel. Řidiči tak pravděpodobně budou muset sáhnout hlouběji do kapsy, navíc kontrola zabere více času.

„Právě končící léto přineslo do sítě stanice technických kontrol provázání se stanicemi měření emisí. Již před léty proběhlo zavedení on-line přenosu protokolů z technických prohlídek do sběru dat na ministerstvu dopravy a krajských úřadů a to samé čeká teď i emisní stanice. Díky fotodokumentaci bude jejich práce detailněji sledována,“ řekl předseda Profesní komory STK a vedoucí STK a SME Ivesur v Dubí a v Litoměřicích Michal Cuc.

Posílat data do informačního systému nebude u emisních stanic tak jednoduché jako u „estéká“. Stanic pro měření emisí jsou totiž tisíce, STK řádově jen stovky. „Jednoduše řečeno, emise vám udělají u každého autoservisu v každé druhé vesnici. Tamější technici se budou muset naučit pracovat se softwarem a digitální technikou. Musí mít funkční internetové připojení,“ líčí Michal Cuc, s čím vším se budou muset vypořádat emisní stanice.

Emisní stanice mají ještě zhruba tři měsíce na přípravu. „Od 1. prosince musí SME provádět fotodokumentaci a být připojeny do systému CIS STK, kam budou on-line obrazový záznam a výsledky měření předávat,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Omezení podvodů

Změna má podle záměru ministerstva dopravy omezit podvody. „Nedělám si iluze o tom, že některé malé emisní stanice vůbec auto na lince neměly. Razítko dávaly od stolu. To by teď mělo skončit,“ myslí si Michal Cuc.

Od prosince si s největší pravděpodobností řidiči za SME připlatí. „U stanic technických prohlídek to tak bylo, předpokládám to samé u měření emisí. Dokumentace sice trvá jen chvilku, ale někdy je prostě VIN vyrezlé nebo na špatném místě a je s tím tedy více práce,“ dodává Cuc. Když na nový informační systém přecházely STK, tak podražily asi o stokorunu. O kolik zvednou ceny SME, není v tuto chvíli jasné. „Technickou i emise potřebuji, abych mohl dělat svoji práci. Přepravuji zboží, takže zdražení budu muset skousnout,“ pronesl Pavel z Teplic.

Stanic, které měří emise, se u nás nachází kolem 3,5 tisíce, několik z nich už kvůli novým podmínkám měření už svůj provoz ukončilo. Stále jich je ale tolik, že to řidiči nepocítí.