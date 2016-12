Farnost má opět betlém. Proběhne i mše vánoční

Teplicko - Ve farnosti Jeníkov je opět možné zhlédnout betlém, který je vyrobený z panenek. Je volně přístupný všem, stojí před farou. Vidět ho, je možné do 6.1. 2017, v době od 6:00 do 8:00 hodin ráno a odpoledne od 16:00 do 21:00 hodin je betlém navíc osvětlený.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

Dnes bude v jeníkovském kostele sv. Petra a Pavla sloužena v 11:00 hodin vánoční mše svatá a odpoledne od 15:45 hodin bude pak setkání u betléma. „Mimo jiné tam také vystoupí děti z místní mateřské školky a duchovní slovo bude mít otec Marek Dunda," řekla za farnost Dana Tichá. (kos)

Autor: Redakce