Festival Banát: Mejdan na kolejích a podpora krajanů od Tepličáků

Teplice, Rumunsko - Byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to. Tak popisují své dojmy Tepličané, kteří v minulém týdnu vyrazili půl kilometru dlouhým vlakem do Rumunska, aby tam v rámci Festivalu Banát 2017 podpořili tamní českou menšinu.

Osmnáctivagonová souprava měřila půl kilometru. Cesta mezi českou Prahou a rumunskou Oršavou trvala skoro celý den. „Tisíc kilometrů na kolejích. Velký mejdan se vším všudy. Tam i zpátky,“ hodnotil akci teplický radní a vysokoškolský student Dominik Feri. VÍC KRAV NEŽ AUT Ne všichni však pro přesun zvolili vlak. Autem vyrazil například Jiří Řehák, učitel teplického gymnázia a spoluorganizátor festivalu, který měl na starosti kulturní program. V končinách, kde za den uvidíte na silnici víc krav než aut, nebyl poprvé. Se svými studenty zajíždí do Banátu pravidelně. „Hlavním cílem nevýdělečného festivalu je podpořit místní komunitu krajanů, která v posledních letech zažívá vlnu vystěhovalectví do českých měst, často v našem kraji,“ poukazuje pedagog. Vysoká nezaměstnanost po zavření rumunských dolů, nedostupnost středních škol i lékařské péče jsou podle něj jedním z důvodů masivního odchodu zejména mladých Čechů. „Díky prodeji medu, čajů, džemů a pálenky během festivalu si část místních výrazně ekonomicky pomůže. Nehledě na to, že účinkující a část diváků se během festivalu ubytuje a stravuje u krajanů,“ zmiňuje další plusy. KRABICE POKŘTILA CD Vlastní festival se vydařil. Mezi vystupujícími nechybělo divadlo Krabice Teplice, které tam pokřtilo nové CD. „Byl to pěkný zážitek, příjemná sousedská atmosféra,“ svěřil se Zdeněk Rusín z divadelního souboru. V rumunském Banátu žije jedna z větších českých komunit ve východní Evropě, postupně ale vymírá. Z původních několika tisíc lidí zůstává už jen pár set vesničanů. A to i přesto, že tamní společenství alespoň částečně finančně podporuje i česká vláda. Podpořil je i letošní Festival Banát 2017. ČTĚTE TAKÉ: Gymnázium Teplice zveřejnilo počty zahraničních studentů

Autor: Petr Málek