Filmaři FAMU na Moldavě obsadí i místní obyvatele

Moldava - Klapka, kamera, točíme! Tak i tyto filmařské pokyny teď můžete slyšet na Moldavě. Do horské obce totiž přijeli studenti pražské filmové školy FAMU, aby tam natočili absolventský film Stillleben režisérky Jany Švagrové.

Moldava. Ilustrační foto.Foto: Infocentrum Moldava

Do mysteriózní thrilleru s prvky magického realismu plánují obsadit i několik obyvatel Moldavy.

„Hlavní roli si zahraje herec Jan Jankovský, kterého diváci mohou znát ze seriálů Spravedlnost, Rapl nebo Pustina. Specialitou natáčení bude i práce s vycvičenou liškou a dalšími zvířaty. Na filmu spolupracují i místní obyvatelé, ve scéně, kdy se bude bude inscenovat scéna honu, si zahrají i místní myslivci," pronesla asistentka produkce Klára Skřenková.

Na Moldavu jezdí režisérka Jana Švagrová už několik let ke svým kamarádům. „Je tu klid, malebná krajina a krásné běžkařské stezky. Moldava je pro mě něčím tajemná svou historií, která se objevuje ve skoro zaniklých místech a domech, které tu zůstaly, skoro jako by se tu zastavil čas. A obzvlášť pro film je to opravdu inspirativní a fotogenický kraj," vysvětluje mladá režisérka.

Natáčení bude pokračovat až do 13.dubna, a to v Horní i Dolní Moldavě. Horní využijí filmaři například hraniční přechod či fotogenickou ruinu u vlakového nádraží a jeho okolí, v Dolní zase prostory před bývalou školou a obecním úřadem. Kromě Moldavy štáb zavítá i k potoku Fláje v Jiřetíně.

„Exkluzivní předpremiéra se plánuje na podzim 2017, kdy celý štáb včetně hereckého obsazení snímek osobně uvede v místě jeho vzniku a pro obyvatele, bez jejichž pomoci a vstřícnosti by film vznikal jen těžko," řekla asistentka produkce Skřenková.

Kde všude se na Teplicku už natáčelo?Filmaři mají Teplicko docela v oblibě. V loňském roce se v teplickém divadle natáčely scény do českého seriálu Bohéma. V seriálu nazvaném Já, Mattoni, který nedávno uvedla rovněž Česká televize, si zase zahrály lázeňské budovy v Bílině. Nápisy v azbuce, bulharská policejní auta a desítky herců, tak to vypadalo několik dnů v jižní části Duchcova. Právě tzv. Jižák si v roce 2011 vybrali američtí filmaři k natáčení scén k akčnímu seriálu Missing.