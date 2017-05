FK Teplice se zapojí do charitativního běhu Run and Help. Pomohou Berenice

Teplice – Teplický stadion na Stínadlech bude v pondělí 29. května další zastávkou projektu charitativních běhů Run nad Help, který pořádá Konto Bariéry.

Run and Help 2017Foto: Archiv

Od 11:00 bude pro všechny zájemce zpřístupněna přímo hlavní hrací plocha ligového stadionu, kde jen dva dny před tím vyvrcholily boje v ePojištění.cz lize.

Na této ploše si budou moci všichni odběhnout své kolečko a přispět na dobrou věc. Jako bonus se navíc celé akce zúčastní také hráči z teplického A týmu, chybět nebude ani kapitán Admir Ljevakovič, dlouhodobý ambasador projektů Konta Bariéry. Doražte tedy v pondělí 29. května v čase mezi 11:00 – 13:00 na teplická Stínadla přispět v rámci projektu Run and Help.

Z výtěžku charitativního běhu pomůžeme tříleté Berenice, která neměla lehký start do života. První rok strávila v nemocnici a i dnes má vážné zdravotní problémy. Nedokáže sama sedět, neudrží hlavičku, nijak se nepohybuje. Aby se její zdravotní stav zlepšoval, potřebuje speciální rehabilitace v lázních Klimkovice. Ty jsou ale příliš drahé a rodina si je ze svého rozpočtu nemůže dovolit.

Run and Help neboli Běhání, které pomáhá, je projekt Konta Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou zapojit jednotlivci i skupiny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky ale i parta kamarádů nebo sportovní oddíl. Peníze, které běžci věnují, pomohou dětem se zdravotním postižením.

Předešlé ročníky Run and HelpIdeovým otcem projetu je Petr Chára, zástupce ředitele školy Open Gate v Babicích.

První ročník Run and Help proběhl v roce 2015 a zúčastnilo se ho na 30 škol, firem a skupin. Celkový výtěžek překročil 640 tisíc korun.

Do druhého ročníku v roce 2016 se zapojilo 59 skupin z celého Česka. Přidaly se firmy, mateřské, základní a střední škol party kamarádů. Celkový výtěžek překonal všechna očekávání. Vybral se fantastický jeden milion korun.