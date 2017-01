Florbalistky ZŠ Dubí 2 zaznamenaly velký úspěch

Teplicko /PŘIŠLO POŠTOU/ - Tým florbalových hráček 8. a 9. třídy Základní školy v Dubí 2 (ve složení: Veronika Kopecká, Veronika Bímová, Anna Melková, Tereza Těšínská, Daniela Havlíčková, Barbora Lucová, Elizabeth Orenová, Kateřina Ho Hoang, Lucie Hoglová, Barbora Majerčinová, Dominika Hlavatá) se po vítězství v okrskovém a okresním kole probojoval do krajského finále Sportovní ligy základních škol, ve kterém nakonec po urputných bojích zvítězil.

Tým florbalových hráček 8. a 9. třídy Základní školy v Dubí 2Foto: archiv ZŠ

V krajském finále se hráčky nejvíce obávaly prvního zápasu, který nakonec skončil remízou 2:2. Další zápasy ve skupině už byly jen lepší (2:1, 4:0).

V základní části tedy tým ZŠ Dubí 2 vyhrál svou skupinu. Následovalo semifinále, do kterého se probojovaly čtyři školy (ZŠ Roudnice, ZŠ Most, ZŠ Děčín a ZŠ Dubí 2).

Semifinále hráček ZŠ Dubí 2 s týmem ZŠ Děčín bylo velmi těžké, každé družstvo se samozřejmě chtělo dostat do finále. Zápas skončil vítězstvím 2:0.

Nastalo tolik očekávané finále o 1. místo, kde na hráčky čekal tým ZŠ Most. Na začátku 1. poloviny vedl Most o 2 góly. Po několika minutách snížilo Dubí stav na 2:1. Tři sekundy do konce utkání se na dubský tým usmálo štěstí. Hráčka Mostu stála v malém brankovišti a rozhodčí nařídil trestné střílení, kterým Verča Kopecká srovnala stav na 2:2. Po tomto nájezdu se zápas prodloužil o 3 minuty. Během první minuty prodloužení střelila opět Verča Kopecká vítězný gól. Tímto dramatickým vítězným závěrem si hráčky zajistily účast na kvalifikaci na republikovém finále.

Druhý den ve škole čekaly na hráčky oslavy jejich vítězství. Za doprovodu písně „We are the champions" od skupiny Queen obdržely gratulace a kosmetické balíčky od paní ředitelky, potlesk od všech spolužáků a přípitek jahodovým šampaňským. Celý pedagogický sbor přeje děvčatům při kvalifikaci na republikové finále mnoho úspěchů.

Poslala ředitelka školy ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová