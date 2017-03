FOTO: Bílina bude prodávat prostor po armádě

Bílina – Město Bílina se chce zbavit části bílinských kasáren, které má nyní ve svém majetku. Nabídne je k prodeji, včetně nevyužité hlavní budovy. Objevují se informace, že zájemci už jsou. Nový vlastník může areál získat za necelých 3,7 milionů korun.

Záměr na prodej prošel bez problémů zastupitelstvem města. Objekty jsou nyní pro Bílinu určitou přítěží, chátrají a je potřeba je nějak do budoucna případně zabezpečit. Na druhou stranu to jsou pozemky, které leží ladem.

Areál je v současné době rozdělený na tři části, přičemž jednu část využívají pro své účely městské technické služby (správní budova, parkoviště, garáže, haly, sběrný dvůr). Vlastníkem druhé části je společnost TRUNN s. r. o. Třetí část (hlavní budova kasáren a přilehlé stavby, přilehlé plochy využívané jako parkoviště a tzv. buňkoviště), je předmětem prodeje.

