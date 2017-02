FOTO: Bojíme se, aby se někomu něco nestalo. V Proboštově uzavřeli lesopark

Proboštov - Opakovaný pád velkých větví přinutil vedení obce Proboštov v úterý 21. února zcela uzavřít pro veřejnost místní lesopark. Jde přitom o jedno z nejoblíbenějších míst na procházky, dostaveníčka či venčení domácích mazlíčků nejen pro místní obyvatele.

"Opravdu se bojím, aby se tam někomu něco nestalo, chodí tam maminky, děti, pejskaři, školy a školky. V pondělí večer tam šli dva lidé a necelých 5 metrů od nich to spadlo," svěřila se starostka obce Jana Čermáková.

V pondělí večer řešila situaci na místě s Městskou policií, Záchranným hasičským sborem a místními hasiči.

V úterý ráno poškozenou korunu za pomoci těžké techniky odstranili. Neobešlo se to bez komplikací. Plošina na podvozku tatrovky totiž v rozbahněném terénu uvázla. Vyprostit ji přijel další podobný stroj. "Do bláta nemůžeme a cesta je stále pokrytá silnou vrstvou ledu. Kola se protáčejí, nevím, jestli se nám to povede," ulevil si strojník plošiny.

V PONDĚLÍ BUDE VĚDĚT VÍC

Mezitím obecní strážníci postupně uzavřeli všechny vstupy do několikahektarového prostoru. "Jdeme postupně od rybníka kolem dokola. Dáváme do vstupu zákazové pásky a cedule," upřesnila strážník Lenka Weissová.

Jak dlouho bude lesopark uzavřený zatím není jasné. "Udělám maximum pro to, aby co nejrychleji dendrologové zpracovali posudek a řekli, které stromy jsou v havarijním stavu. V pondělí budu vědět víc," dodala Čermáková. Starostka si dobře uvědomuje, že jde o velmi oblíbené a hojně navštěvované místo.

To potvrdil i Jiří Škvor z Proboštova. "Tchyně šla se psem do lesoparku a nedostala se tam. Vrátila se celá vykulená, co se děje. Já jsem si to myslel, že je to kvůli nebezpečným stromům," dodal.