FOTO: Císařské lázně střeží trojice carů

Teplice – Teplice navštívili v historii tři ruští carové. Dva z nich už tu svoji sochu měli, busta toho třetího, cara Mikuláše I., byla odhalena u vstupu do Císařských lázní v úterý 19. září. Trojice nejslavnějších hostů z Ruska je tak kompletní.

V listopadu před pěti lety, přesně 300 let poté, co navštívil teplické lázně ruský car Petr I. Veliký, byla v podloubí Císařských lázní odhalena jeho bronzová socha. Sochu z dílny Vladimira Surovtseva, který se slavnostního odhalení zúčastnil, tam přivezli z Moskvy.

Car Petr, který do Teplic přijel 1. listopadu 1712 v doprovodu německého filozofa Leibnitze, byl prvním významným ruským hostem, který teplické lázně navštívil. Na jeho počest se na teplickém zámku konal ples, na kterém největšího ruského reformátora přivítal majitel teplického panství kníže Clary. Petr Veliký se ubytoval v Knížecích lázních, které jsou dnes součástí Lázeňského domu Beethoven, zkusil pitnou kúru s teplickou termální vodou z pramene Pravřídlo a rád chodil do termálních koupelí v Nových lázních.

V Teplicích ale dlouho nepobyl. 5. listopadu se dozvěděl o postupu švédských vojsk a narychlo odcestoval do Berlína. Petr Veliký ovšem na Teplice nezapomněl. V nadšení ze zkušenosti v teplických lázních dal po návratu rozkaz, aby byly vyhledány léčivé prameny přímo v domovském Rusku. Na základě návštěvy Teplic tak objevilo Rusko kouzlo lázeňství.

„Pro nás je důležité především to, že car Petr přijel do teplických lázní a že ho následovali do Čech další jeho krajané,“ řekl generální ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách Radek Popovič.

O sto let později pobýval v teplických lázních car Alexandr I., člen vítězné protinapoleonské koalice. Jeho socha byla u Císařských lázní odhalena před čtyřmi lety u příležitosti 200. výročí bitvy u Přestanova. Bitva v roce 1813, známá jako bitva u Chlumce, díky srdnatosti protinapoleonské koalice skončila porážkou Francouzů a Teplice se tak zachránily před drancováním Napoleonovou armádou. „Po prostudování historie se nám jasně ukázalo, že ačkoliv bitva byla opodál, šlo o bitvu o lázeňské Teplice a dopadla pro nás dobře,“ uvedl při odhalení sochy cara Alexandra ředitel Popovič s tím, že lázně plánují sochu i pro třetího cara Mikuláše.

Od úterý už svoji sochu v Teplicích má. „Je to už několikátá má práce pro Teplice. Podílel jsem se na ní se svým synem. Naše práce jsou už v 16 zemích světa, ale na ty v Teplicích jsem zvláště pyšný,“ uvedl autor díla Vladimir Surovtsev.

Mikuláš I. navštívil Teplice v roce 1835, aby se zúčastnil jednání s rakouským císařem Ferdinandem I. a pruským králem Bedřichem Vilémem III. Při této příležitosti nechal vystavět ruský pomník bitvy u Chlumce. Teplice na něj určitě udělaly dobrý dojem. V porcelánce v Sankt Petěrburgu byly vyrobeny dvě rozměrné dekorativní vázy s teplickými vedutami, které car Mikuláš I. věnoval jako upomínku na jeho pobyt v Teplicích roku 1835 Clary-Aldringenům.

Slavnostního odhalení busty cara Mikuláše se v úterý zúčastnil i generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Mikhail Nikolaevich Ledenev. „Je potřeba pochválit administrativu v Teplicích, která přispívá k udržování vzájemných česko - ruských vztahů. Teplice jsou v historickém kontextu nazývány Malou Paříží a jsou vnímány jako věhlasné město s účastí mnoha panovníků a světových osobností. Účast ruských carů to potvrzuje. Jsem rád, že se památka udržuje i prostřednictvím sochařských děl,“ uvedl.