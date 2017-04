FOTO: Děti malovaly svůj pohled na příběh vody

Teplice - Tři desítky družin ze základních škol teplického okresu se zapojily do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila společnost Severočeské vodovody a kanalizace Teplice u příležitosti Světového dne vody.

Do školních družin, které se do soutěže v úvodních měsících letošního roku zapojily, vodohospodáři zaslali knihy s názvem Příběh vody a úkolem žáků prvních a druhých tříd bylo namalovat obrázek na téma příběhu, který jim v družinách četly paní vychovatelky z dodané knihy.

VYHRÁLY DĚTI Z DUCHCOVA

Ve čtvrtek proběhlo na teplickém magistrátu slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. První místo obsadily děti ze 4. oddělení školní družiny v Základní škole J. Pešaty v Duchcově. Druhé místo patří kolektivu z 2. oddělení družiny při ZŠ Buzulucká v Teplicích a třetí byly děti ze Základní školy a Mateřské školy v Zabrušanech.

Ceny nejlepším předával primátor Teplic Jaroslav Kubera a za SčVK Iveta Kardianová. Podobně bude vyhlášení výsledků probíhat v dalších dnech také v ostatních okresech Ústeckého a Libereckého kraje, kde soutěž probíhala.

Soutěž vzbudila velký zájem a vzhledem k počtu soutěžících a obrázků nebude stanoven pouze vítěz za Ústecký kraj a Liberecký kraj, ale nejhezčí obrázky budou odměněny v rámci zúčastněných okresů.

ODPOLEDNE V DRUŽINĚ

„Každý rok připravujeme soutěže pro starší či mladší žáky. V letošním roce jsme se chtěli zaměřit na nejmladší žáky a připravit jim soutěž pro odpoledne strávené v družině. Každá z našich soutěží si klade za cíl seznámit děti s úpravou vody či čištěním odpadních vod. Soutěž Příběh vody podpoří i čtení knížek, které je nyní u dětí na okraji zájmu," uvedla k soutěži Iveta Kardianová za společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Výchovně vzdělávací soutěže určené žákům a studentům různých věkových skupin jsou již více než deset let součástí aktivit společnosti. Osvětu „mladým vodohospodářům" přináší i besedy ve školách a exkurze na provozovaných objektech.

Děti z vítězné družiny při ZŠ J. Pešaty si za prvenství vyberou výlet. Předběžně se shodli, že by to mohlo být do zábavního parku Mirakulum. Za další dvě místa pak do škol putovaly výtvarné potřeby v hodnotě pět a tři tisíce korun.