FOTO: Discgolf si na Letné může zahrát každý, kdo si přinese talíř

Teplice - Obyčejná procházka parkem se díky létajícím talířům může změnit v adrenalinovou zábavu, při které se nenudí děti ani dospělí.

V lesoparku na Letné v Teplicích bylo ve středu otevřeno nové hřiště pro děti i dospělé. Jsou tu speciální řetězové koše a hází se do nich létající talíře, tzv. frisbee.

Cílem je podobně jako v golfu dopravit talíře na co nejmenší počet hodů do jamky. Tu v případě discgolfu supluje právě ocelový koš.

REKREACE I TURNAJE

Nové devítijamkové hřiště bude sloužit jak pro rekreační hru, tak pro discgolfové turnaje a bude volně přístupné veřejnosti. „Město Teplice za hřiště zaplatilo 227 000 korun," uvedl náměstek primátora Hynek Hanza.

Při výběru místa byla ve hře ještě Zámecká zahrada. „Nakonec jsme se rozhodli pro Letnou," podotýká zástupce města. Informace o plánu pořídit takovouto zábavu pro Tepličany se už před časem objevila v teplickém zastupitelstvu. Svůj zájem na tom měla také opozice radnice.

Pokud nemáte energii na rozdávání, a přesto byste chtěli vyzkoušet něco netradičního, mohla by vás tato hra zaujmout. V případě discgolfu, jak už název napovídá, jde o spojení dvou sportů – golfu a hod diskem – v tomto případě klasickým létajícím talířem. Vyhrává ten, kdo trefí všechny koše na co nejmenší počet pokusů.

NEVYZPYTATELNÝ DISK

Může se to jevit na první pohled jednoduché, ale nevyzpytatelnost disku a jeho pohybu umí pěkně potrápit. Výhodou discgolfu je, že je časově i věkově neomezený.

„Nepotřebujete členství v golfovém klubu ani soupravu holí. Při discgolfu si vystačíte jen s létajícím talířem," říká Jakub Koštel, který v úterý přijel do Teplic představit pravidla a který se během dne věnoval zájemcům.

Počátky lze hledat v Americe, a to už v 70. letech minulého století. Od té doby si discgolf vyšlapal cestu i do České republiky, kde už má dokonce svou ligu. V současné době mají vyznavači tohoto sportu k dispozici po republice už desítky hřišť, k nimž se už před časem připojilo hřiště v Oseku, a nyní i to v Teplicích.

Jde o nenáročný rodinný sport, který lze provozovat kdekoli v přírodě. Místo ocelových košů bohatě poslouží pařezy. Jediné, co potřebujete, je létající nerozbitný talíř, který koupíte podobně jako míč ve sportovních potřebách.