FOTO: Duchcov otevřel koupaliště. K dispozici jsou dva bazény

Teplicko – Sezona koupání a opalování u vody je tady! Své brány již 1. června otevřela městská koupaliště Bílina a Duchcov. Naopak zavřený zůstane Osek, kde probíhá velká rekonstrukce.

Otevřeno má i přírodní koupaliště Barbora v Oldřichově. „Pro návštěvníky jsou kromě bazénů a dětského hřiště připraveny dva kurty pro plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna sportovních a plážových potřeb. Je možné také využít občerstvení s posezením a pro maminky s kočárky bude vyhrazen prostor ve stínu pod pergolou. Novinkou jsou rozšíření dětského hřiště o ruské kuželky a člověče nezlob se," řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

V areálu bude každý pátek a sobotu večer probíhat promítání letního kina. Otevírací doba koupaliště je od 9 do 19 hodin, vstupné 20,- Kč (děti do 15 let, důchodci a ZTP), 40,- Kč (dospělí).