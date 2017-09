FOTO: Dvakrát plány s omlazením nevyšly, teď má teplické nádraží další šanci

Teplice - Nový vlastník secesní výpravní budovy ji chce omladit. Za 200 milionů.

Tipněte si! Napotřetí už konečně ano, nebo ne? Oprava vlakového nádraží v Teplicích by mohla být dobrým zdrojem příjmu pro sázkové kanceláře. Všichni jsou pro rekonstrukci, ale už dvakrát by v minulých letech přišli sázkaři nazmar.

KUBERA JE UŽ SKEPTICKÝ

Letos se objevila třetí šance. Nový majitel nádražního komplexu ohlásil zvelebení hlavní secesní budovy. Jen tak to ale nebude. Práce začnou nejdříve za dva roky. Předpokládané náklady přesahují 200 milionů.

Podle teplického primátora Jaroslava Kubery se už se vzhledem nádraží musí něco udělat. I kvůli reprezentaci Teplic. „Vítám každou vizi na opravu budovy nádraží. I když už trochu skepticky. Nádražní budova není města, ale každý ji vnímá jako jeho součást. Je to první vizitka, kterou uvidí návštěvníci přijíždějící k nám vlakem, takže by to mělo být důstojné,“ řekl Kubera.

České dráhy loni převedly teplické nádraží do majetku Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) a nový vlastník právě Teplice zařadil na seznam plánovaných oprav. Práce by měly začít za dva roky, záviset bude na získání stavebního povolení. Do revitalizace budou mluvit i památkáři, pod jejichž ochranu secesní dominanta Teplic patří.

Rozpočet na modernizaci nádraží činí 200 milionů korun, částka to ale nemusí být konečná. „V Teplicích opravíme fasády a střechy. Práce postihnou všechny výplně, instalace a interiér, včetně provozních i komerčních prostor,“ sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Rozsahem stavby i částkou se oprava výpravní budovy řadí mezi největší akce po pražském, pardubickém a plzeňském nádraží.

PLÁNY NA OPRAVU KONČILY NA PENĚZÍCH

Do nádraží se ve větší míře neinvestovalo už deset let. Předtím akorát tehdejší kolejové nástupiště nahradily perony a menších úprav se dočkala vstupní hala. Tepličané ale nádraží vnímají jako místní památku, jejíž vzhled se po dlouhá léta nemění.

„Zvenku vypadá hrozně. Nic moc to ale není ani uvnitř. Modernizaci si budova zaslouží. Je to taková pěkná stavba,“ říká Milada Korníková, která se sem před 20 lety chodila s babičkou koukat na vlaky, dnes odtud odjíždí každý týden na vysokou školu.

Budova je dílem architekta Josefa Turby, který se podílel také na plánech starého teplického divadla. Současný vzhled je výsledkem přestavby z roku 1871. Od té doby se ale zvenčí na budovu prakticky nesáhlo.

První větší projekt na modernizaci se objevil v roce 2007, kdy do Teplic přišla firma Bostas a představila revitalizaci celého nádražního komplexu za dvě miliardy korun. Včetně podchodu frekventované silnice před nádražím a nákupním areálem za kolejemi. Vize počítala také s hotelovým provozem v části hlavní budovy.

Projekt ale nakonec zkrachoval na ekonomických rozvahách. Podobně skončil také další projekt na modernizaci nádraží před sedmi lety.