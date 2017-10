FOTO: Houby rostou. Nikdo nepoví, kde

Severní Čechy - Lesy jsou plné nažhavených houbařů. Plné košíky se dostaly i do televize. Nikdo ale neprozradí, kde má svoje oblíbené místečko.

Specialisté, co prodávají houby u silnice v Petrovicích, to vědí už dávno, na případnou otázku odpovídají shodně. Houby přeci rostou v lese. Franta má svůj flek na Telnici, Venda na Sněžníku, Romanovi prý stačí venčit psa v Panském lese v Proboštově a má smaženici, Jirka jezdí vlakem do Žlebu, Vendula lanovkou na Komáří vížku, hodně se mluví o Jetřichovicích. Minulý týden jsme se synem zkusili Ostrov a moc jsme toho nenašli.

V pátek jsme zajeli do Starých Splavů a mohu vám říci, že to byla paráda. Čistý les, žádná tráva, nízké borůvčí a jehličí. Nebyli jsme daleko od jezera a potkali jsme pouze tři houbaře. Místní lidé mají už nasbíráno, někdy je pro ně problém to množství vůbec zpracovat.

Nemáme tam žádné stále místo, prostě jsme zaparkovali auto tak, abychom ho rychle našli. Za tři hodiny tři plné košíky malých, zdravých hub. Žádná laciná reklama nebo počítačový trik. Najde úplně každý! Příští týden se má ochladit, houby porostou tak čtrnáct dní, potom už bude pozdě. Viděl jsem plné auto hřibů na facebooku, ale nevím, jestli nebyly ze sádry.

Praváka jsem ve Starých Splavech nenašel, ale krásných jedlých hub jsem měl opravdu dost.